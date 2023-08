El truco jedi secreto que Hayden Christensen usó para asustar a aquel niño en 'La venganza de los Sith'

Lo mejor de haber salido en una sola escena de una película de 'Star Wars' es que puedes basar gran parte de tu vida y de tu sueldo en esa escena: es posible ir a convenciones donde unos cuantos te reconocerán y los cazadores de firmas te pagarán por tener un recuerdo de la saga. Es lo que le ha pasado a Ross Beadman, cuyo nombre no os sonará de absolutamente nada pero quizá le conozcáis más como "el chaval que muere a manos de Anakin Skywalker en 'La Venganza de los Sith'".

Susto y muerte

Todos sabemos lo que pasaba en aquella escena del Episodio III, convertida en meme a lo largo de los años: Anakin Skywalker, ya totalmente rendido al Lado Oscuro, se cargaba a todos los niños jedi de una sala. Y en primer plano, Beadman, que recibió un nombre para su personaje meses después de acabar el rodaje, un acrónimo del suyo propio: Sors Bandeam. Uno de los pocos muy secundarios a los que Lucasfilm, curiosamente, no ha dado más apariciones en el Universo Extendido.

Cuando Beadman rodó su escena tenía apenas cinco años. Fue su madre la que le coló en el reparto porque trabajaba para una agencia de casting. Y eso que el chaval no sabía de 'Star Wars' prácticamente nada: apenas aguantó ver las tres originales en VHS, de hecho. Eso no impidió que en el rodaje (donde, por cierto, él y la madre tomaron champán con Ewan McGregor) recibiera la única parte hablada de los chavales, aunque fuera por su asocialidad: mientras todos estaban jugando y conociéndose entre sí, él estaba leyendo un libro sobre dinosaurios.

Fue entonces cuando George Lucas preguntó si alguien se sabía la frase que tenían que decir y Beadman levantó la mano, lo que le dio el papel: "Maestro Skywalker, ellos son muy numerosos, ¿qué podemos hacer?". Parece sencilla, sí, pero que tuvo que repetir hasta cuatro veces, entre otras cosas porque no entendía la gravedad de la escena. Entre la pantalla verde y que no veía el sable láser por ningún lado, no podía mostrar el terror necesario para sacarla adelante. Hasta que a Hayden Christiensen se le ocurrió una genialidad.

El Lado Oscuro de Star Wars

Cuando llega el momento en el que Anakin saca el sable láser a pasear, al actor se le ocurrió hacer "¡Bu!" por sorpresa, lo que llevó a que Beadman se asustara y fuera hacia atrás algo temeroso, completando así uno de los momentos más míticos de toda la saga. Curiosamente, el niño creía que habrían quitado su plano porque tuvieron que repetirlo demasiadas veces, pero en el estreno se llevó la sorpresa de verse en pantalla grande.

Y ojo: a diferencia de lo que le pasó a Jake Lloyd, su pequeño papel le llevó a tener más fama en el instituto, por más que le conocieran como "el chico de Star Wars" más que por su nombre. Fue allí, entre clases, donde entendió el destino funesto de su personaje, cuando sus amigos se lo explicaron. Al final, y pasados los años, considera que ser la primera víctima mortal de Darth Vader es todo un honor. Eso sí, su carrera fílmica empezó y terminó con 'La venganza de los Sith'.

La escena en cuestión, por cierto, originalmente iba a ser muchísimo más explícita: Nick Gillard, el coordinador de secuencias de acción, comentó en 2020 "Fuimos al garaje de Hayden la noche antes de rodar la escena y la hicimos horriblemente violenta. No podéis verlo, pero Anakin acuchilla a una niña pequeña en la garganta". La parte buena es que Beadman no tuvo pesadillas durante meses.

Hoy por hoy, por cierto, el antaño actor infantil se dedica a tres cosas, al menos según su Instagram: viajar por todo el mundo surfeando, ir al gimnasio y sacar dinero de firmar autógrafos en convenciones de cómics. Si tenéis curiosidad, los vende en su propia página web por entre 21 y 62 dólares. Que el rotulador permanente le acompañe.

