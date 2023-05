Amazon saca pecho con el éxito de 'Citadel' en Prime Video pero tiene truco y podríamos estar ante otro caso como 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

En Amazon han decidido que iba a siendo de sacar pecho por el éxito de 'Citadel', señalando que la serie ha alcanzado el número 1 en casi 200 países o territorios, mientras que Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, ha destacado que "la serie ha reunido en su estreno una de las mayores audiencias globales de la historia de Prime Video".

Sin datos concretos

La única deja que dejan esas afirmaciones es la falta de datos de audiencia más concretos, pues en el caso de 'Los Anillos de Poder' se apresuraron a decir que había destrozado el récord de la plataforma sumando 25 millones de espectadores durante el día de su lanzamiento -y tiempo después volvió a hacerlo cuando superó la barrera de los 100 millones-. Aquí en cambio han esperado prácticamente una semana y sin nada que lo respalde.

Es cierto que desde Deadline aclaran que una fuente cercana a la serie que el estreno de 'Citadel' solamente se sitúa por detrás del de 'Los Anillos de Poder', por lo que todo apunta a que se va a convertir en el mejor estreno de una serie de Amazon Prime Video que no parta de una propiedad intelectual previa. El problema es que ha sido carísima y está por ver que les haya compensado.

Sin embargo, todo eso no despeja la duda de si realmente es un éxito o no, pues ya con su serie de 'El señor de los anillos' permanece la duda, sobre todo si recordamos la última gran revelación sobre la cantidad de espectadores que fue perdiendo a lo largo de su primera temporada -y no olvidemos que antes ya supimos que se quedaba muy lejos de poder competir de tú a tú con los grandes éxitos de Netflix-. Con 'Citadel' todavía es pronto para saber nada al respecto, pero no olvidemos que se trata de la segunda serie más cara de todos los tiempos.

Además, el entusiasmo que está provocando 'Citadel' es bastante tibio tanto entre la crítica como en el público, por lo que habrá que seguir muy atentos a cómo evoluciona la cosa, pues no nos olvidemos de que en Amazon han apostado tan a lo grande por ella que ya hay varios spin-offs confirmados...

