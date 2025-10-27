Sólo tienes 5 días para verla en Prime Video: una monumental película de juicios que retuerce al máximo a Agatha Christie

Una película de juicios tiene por defecto una capacidad de entretenimiento que la mantiene como un valor seguro incluso aunque sea fallida. Es un género, como los atracos o los submarinos, tan específico como juguetón en manos del cineasta adecuado. Se pueden seguir los códigos de siempre y, aun así, crear algo apasionante como ‘Testigo de cargo’.

Una importante mirada

Una de las numerosas películas imprescindibles de Billy Wilder, que adapta aquí una obra de teatro de Agatha Christie retorciéndola al máximo posible para volverla más entretenida y arrolladora. Con actores de nivel como Tyrone Power y Marlene Dietrich, la película se puede ver en Prime Video por tiempo limitado, siendo el 31 de octubre su último día en el catálogo (también se puede encontrar en Filmin).

La tranquila vida de Leonard Vole es trastocada por completo cuando es acusado de asesinar a una rica anciana con la que tenía afinidad y cuya fortuna le podría haber caído en caso de fallecimiento. La sombra de la sospecha se arroja sobre este joven, y muchas pruebas apuntan hacia él, por lo que tendrá que pasar por un duro proceso judicial con el apoyo de un notable abogado.

Wilder trata de nuevo de moverse por los confines de la adaptación teatral, volviendo a exhibir más pericia y dominio del lenguaje cinematográfico que la mayoría para no caer en una rigidez exasperante que la ancle a su tiempo. Aquí lo hace estableciendo muchos de los puntos emocionantes de la película de juicios.

Hay, también, texturas de ese cine negro que tanto dominó, así como una capacidad sarcástica de tocar la historia que complementa bien el particular tono de las historias de Christie. La película fluye con fabuloso dinamismo, acercándose bastante a la promesa del “entretenimiento más electrizante de nuestra era” que promete su póster.

Powell y Dietrich están exquisitos en sus respectivos roles, aunque quien termina robando muchas escenas es, como cabría esperar, ese Charles Laughton como abogado defensor que domina notablemente las estancias en las que se mueve. Todo es un festín exquisito que vale la pena rescatar mientras esté disponible.

