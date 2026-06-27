El final de 'Frozen' era diferente. Así era la idea original y los motivos por los que Disney decidió cambiarlo: "Si eres inteligente, la propia película te lo dice..."

Han pasado ya 13 años desde el estreno de 'Frozen, el reino del hielo', la película de Disney que en su momento acabó convirtiéndose en la película animada más taquillera de todos los tiempos al ingresar 1280 millones de dólares (actualmente, 'Zootrópolis 2' tiene el récord del cine animado de habla no inglesa). Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, 'Frozen' estuvo a punto de ser muy diferente, y hoy vamos a hablar de su final original y los motivos por los que se decidió cambiarlo.

La Elsa original era "pura maldad"

Peter Del Vecho, productor de 'Frozen', fue quien desveló el desenlace previsto inicialmente para la película. Pero para llegar a ese final también se seguía un camino muy diferente al que conocemos y que partía de la siguiente premisa: Elsa era una mujer despechada tras haber sido plantada en el altar el día de su boda.

Por esta razón, Elsa decide congelar su propio corazón para no volver a amar nunca, lo cual se unía a la profecía de que un gobernante así traería la destrucción a Arendelle.

"En todas las películas en las que trabajamos, al final la propia cinta te dice lo que tiene ser, si eres lo suficientemente inteligente como para escucharla, te conduce a una dirección diferente a la que quizás era tu idea preconcebida", contó Del Vecho.

"Cuando empezamos con 'Frozen', Anna y Elsa no eran hermanas. Ni siquiera eran de la realeza. Anna no era una princesa. Elsa era una autoproclamada Reina del hielo, pero ella era una villana y pura maldad –más parecida a la historia de Hans Christian Andersen–. Comenzamos con una villana malvada y una heroína femenina inocente y el final implicaba una gran batalla épica con monstruos de nieve que Elsa había creado como su ejército..."

En ese final original, Kristoff acudía al rescate en el último momento emulando en cierta forma el giro heroico de Han Solo en la primera 'Star Wars'. Pero, cuando Hans desvelaba sus oscuras intenciones, Kristoff provocaba una avalancha para detener a las tropas de Elsa, sin importar que eso pusiera en peligro a Anna y a todo Arendelle. Ahí es cuando Anna descubre que Elsa es su única esperanza y logra convencerla para salvar el reino con sus poderes.

El giro estaba en que el corazón congelado era en realidad algo metafórico y hacía alusión a Hans, que en realidad era un sociópata sin sentimientos. Posteriormente, Elsa descongelaba su corazón, permitiéndose a sí misma volver a amar. Del Vecho confiesa que no estaban muy satisfechos con esa forma de terminar la historia y nos da sus motivos:

"El problema fue que nos sentimos como si esta película ya la hubiéramos visto antes. No era satisfactorio. No teníamos ninguna conexión emocional con Elsa. No nos preocupábamos por ella porque se había pasado toda la película siendo la villana. No estábamos atraídos. No te podías identificar con los personajes."

Historias reales para arreglar el final de 'Frozen' y su mensaje

Ahí fue cuando Buck y Lee, que también es la guionista de la película, empezaron a plantearse si Elsa tenía realmente que ser una villana o qué pasaría si ella y Anna fueran hermanas. Esto último acabó derivando en una cumbre con empleados de Disney para pedirles experiencias reales con sus familias en las que poder inspirarse para que la relación entre Anna y Elsa como hermanas fuese más cercana.

"Relacionarlas nos llevó a la idea de que vivía con miedo a sus poderes. ¿Y si Elsa tiene miedo de quién es? ¿Y tiene miedo de lastimar a las personas que ama? Ahora teníamos un personaje como Anna que era todo sobre el amor y Elsa que era todo sobre el miedo."

"Eso llevó a Elsa a tener un carácter con más dimensión y empático, y en lugar del tema tradicional del bueno contra el malo tuvimos uno que nos pareció más cercano: amor versus miedo. Y la premisa de la película se convirtió en que el amor es más fuerte que el miedo."

A partir de ahí, y de la idea de que el corazón de Anna tuviera que descongelarse, surgieron nuevas preguntas: ¿tiene que ser siempre un beso de amor verdadero lo que solucione el problema? ¿Tiene que ser siempre el hombre quien regrese y salve a la chica? ¿Podría ser 'Frozen' diferente a la mayoría de historias que ya hemos visto antes?

Fue entonces cuando surgió el final que acabamos viendo y que conquistó a millones de espectadores a lo largo de todo el planeta. Eso sí, ahora que ya sabéis lo que podría haber sido, ¿qué desenlace de 'Frozen' os parece mejor?

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