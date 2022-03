'Los Mitchell contra las máquinas': así fue como los creadores de la película convencieron a Sony de que su protagonista debía ser LGTBI

Una parte muy significativa del público cada vez demanda una mayor y mejor representación en series y películas animados. Originalmente, Katie Mitchell no iba a ser necesariamente LGTBI, pero los creadores de 'Los Mitchell contra las máquinas' consiguieron convencer al estudio de que debía serlo con una carta muy emotiva.

Hoy 'Los Mitchell contra las máquinas' puede presumir de ser una de las favoritas en la carrera por el Óscar de animación, además de haber conseguido un barrido perfecto en los Premios Annie. A raíz de la pandemia, Sony terminó vendiendo su película de animación a Netflix, donde se estrenó el año pasado y rápidamente se convirtió en un éxito viral y en uno de los mejores estrenos de 2021.

'Los Mitchell contra las máquinas' es una gozada de película sobre una familia disfuncional que termina salvando el mundo de manera un tanto accidentada, y que se ha ganado el cariño de la crítica y del público por su innovador estilo de animación y su característico humor. No solo eso, su protagonista Katie Mitchell también se ha convertido en un ejemplo de representación LGTBI bien llevada, ya que la película te deja claro que no es heterosexual de manera muy natural sin que influya en su trama.

Según ha explicado Lizzie Nichols, animadora LGTBI que trabajó en el desarrollo del proyecto, desde el primer momento se dio cuenta de que "Katie me parecía un poco queer".

Sin que Nichols ni nadie más en el estudio lo supiera, eso era precisamente lo que los directores Michael Rianda, Jeff Rowe y otros creativos estaban haciendo. Estaban diseñando a Katie inspirándose en gente que conocían, y creándola de manera que fuese LGTBI.

Desde los primeros teasers se pudo ver a Katie llevando un pin con un arcoiris, un símbolo bastante común entre la comunidad LGTBI, y también se menciona que tiene una relación con otra chica. Los creativos de Sony no estaban muy seguros de que los ejecutivos les dejasen incluir todos estos detalles abiertamente, así que finalmente Nichols y otros artistas LGTBI del estudio escribieron cartas a Sony explicando por qué era importante que Katie fuese queer.

Rianda ha compartido desde su cuenta de Twitter la carta completa de Nichols, ya que fue uno de los escritos decisivos que terminaron de convencer a los ejecutivos de Sony.

#TheMitchellsVsTheMachines was a big studio animated film made by 1st timers.



So when we pushed to make our main character queer, some people got VERY nervous.



But a badass LGBTQ+ artist- Lizzie Nichols wrote this letter that made me SOB + will stay with me forever.



🧵1/8 pic.twitter.com/b0uD4momB4