El final de 'Shingeki no Kyojin' decepcionó a estos fans y quisieron crear su propio anime. Ahora los responsables del manga han tomado acciones legales

A principios de este año se estrenó 'Shingeki no Kyojin: Requiem', un proyecto fan con el que los fans desencantados de 'Ataque a los Titanes' buscaban "arreglar" el final que nos había dejado Hajime Isayama.

Partiendo de un fancomic, un grupo de animadores formaron Studio Eclypse y estrenaron su propia versión del anime. Pero a Kodansha, la editorial donde se publicó originalmente 'Shingeki no Kyojin', no les ha hecho mucha gracia.

Se acabó lo que se daba

'Shingeki no Kyojin: Requiem' se ha encontrado con una piedra muy grande en el camino, y es que desde Kodansha ya han tomado acciones legales contra el proyecto fan. El corto de anime se estrenó el pasado 15 de enero para plantear una historia alternativa con un desenlace diferente, y en un principio desde Studio Eclypse habían dejado de pedir donaciones y mantenían que era un proyecto sin ánimo de lucro.

Aún así, desde la editorial han tomado acciones legales y desde Studio Eclypse confirman que han citado una infracción de copyright para eliminar 'Shingeki no Kyojin: Requiem' de X (Twitter) y otras redes sociales. Desde el estudio también aclaran que Kodansha no les ha demandado por el momento y los animadores no se enfrentan a ningún problema legal a nivel personal, pero sí que se han empezado a eliminar los videos de las plataformas.

"Aparentemente, desde Kodansha han rellenado esta citación para poder enviarnos directamente la demanda de DMCA (Ley de Derechos de Autor de la Era Digital). Ahora hemos eliminado todos los videos que se citan en el documento legal, al igual que hicimos en su omento con YouTube cuando lo pidieron. Nos hubiera gustado que se nos hubiera notificado hace un mes, cuando empezó todo, en lugar de enterarnos de esta manera", explica el estudio desde sus redes.

No es la primera vez que en Studio Eclypse se enfrentan a un problema legal por reclamaciones de copyright. El año pasado preparaban un anime de 'Berserk' pero desde Hakusensha y Studio Gaga cargaron contra el proyecto y dejaron claro que era un anime no autorizado, aunque en ese caso los fans sí que pedían ayuda económica para completarlo.

Respecto a 'Shingeki no Kyojin: Requiem', se trata de un corto de quince minutos que reimagina el manga de Hajime Isayama con un final diferente para Eren Jaeger. Por el momento no se sabe si Studio Eclypse intentará continuar su proyecto, pero lo tienen cada vez más complicado y continúan atrayendo (para mal) la atención de las editoriales japonesas.

