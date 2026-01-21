Después de 'Las guerreras K-pop' Netflix vuelve a unir idols y folclore con una peculiar versión de 'El cuento de la princesa Kaguya'

Netflix ha querido empezar el año fuerte en cuanto a estrenos de anime, prácticamente aumentando la parrilla cada semana. En cuanto a películas no se quiere quedar atrás, y mañana mismo llega a la plataforma un proyecto muy curioso que reinventa un clásico japonés de siempre: 'La princesa Kaguya del Cosmos'.

Con un giro musical

Netflix y Studio Colorido firmaron un acuerdo hace ya unos cuantos años para estrenar en exclusiva los animes del estudio. Ya nos han dejado 'Amor de gata', 'Hogar a la deriva' y 'Mi querida Oni', y ahora le toca el turno a esta reinvención del cuento de la princesa Kaguya, o el cuento del cortador de bambú, como se conocía originalmente.

Seguramente la versión más famosa es la película de Isao Takahata para Studio Ghibli de 2013, aunque 'La princesa Kaguya del Cosmos' viene con un giro musical y un tanto futurista para meternos en la escena virtual de las idols a partir de este próximo 22 de enero.

Tomando como base el cuento original, 'La princesa Kaguya del Cosmos' sigue a Kaguya, una hija de la Luna que escapa de su hogar fascinada por el mundo humano. Una vez en la Tierra conoce a una chica llamada Iroha, y ambas empiezan una carrera musical para convertirse en idols.

Además de Colorido, esta es una colaboración con Studio Chromato y Shingo Yamashita, que dirigió los tremendos openings de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man' en su día, se estrena como director de largometraje. En Netflix vienen apostando fuerte por el formato musical, porque la verdad es que 'Las guerreras K-pop', que también mezclan música cañera, idols y folclore clásico, les salió de miedo. A ver si esta nueva princesa Kaguya también tiene suerte.

