Ni "Mr. Satan" ni "Hercules". El mejor luchador de 'Dragon Ball' tiene un nombre muy corriente, y en realidad tiene mucho sentido

Mr. Satan es uno de esos personajes cargantes a los que no puedes evitar cogerle cierto cariño. Para Akira Toriyama terminó siendo uno de los personajes más queridos del imaginario de 'Dragon Ball', aunque lo cierto es que en realidad sabemos lo justito sobre su pasado.

Los idiomas importan

Mr. Satan también es conocido como "Hercules" en inglés y en algunos territorios, pero ninguno de estos es su nombre real. En realidad, como se recoge en el 'Dragon Ball Color Cell nº 05', su verdadero nombre es Mark y su nombre tiene una lectura adicional si sabemos japonés.

Resulta que en japonés, al ser un nombre extranjero, Mark se escribiría en katakana como "マーク", y vendría a pronunciarse algo así como "Maaku". A Toriyama le gustaban muchísimo los juegos de palabras para nombrar a sus personajes, y reordenamos un poco "Maaku" nos saldría la palabra "akuma", que significa demonio en japonés.

Así es como Mark terminó tomando el nombre de Mr. Satan profesionalmente después de entrenar en el dojo Castillo de Satán. Es el nombre con el que se conoce al mejor luchador de la Tierra, porque recordemos que se ha agenciado el mérito de algunas de las mayores batallas de Goku, honrando a su dojo y de paso dejando un juego de palabras curioso. El nombre de su hija también tiene otra referencia demoníaca: Videl, que si damos la vuelta viene de la palabra "devil", demonio en inglés.

A pesar de que los nombres de la familia están sacados del demonio, en realidad los dos son personajes bastante buenazos y con un gran sentido de la justicia, aunque Mr. Satan sea un tanto cobardica. Aunque la faceta cómica de Mr. Satan fue lo que mantuvo a flote a Toriyama mientras dibujaba la Saga de Buu, demostrando que poco a poco se ha ido ganando a pulso su lugar entre los protagonistas de 'Dragon Ball'.

¿Y por qué se llamó "Hercules" en Estados Unidos y otros países? La razón es un tanto mojigata: precisamente para saltarse las referencias a Satanás y al diablo. Así que se le dio el nombre del personaje mitológico para enfatizar su fuerza y evitar herir sensibilidades, aunque con el tiempo se ha ido reivindicando el nombre de "Mr. Satan" en las ediciones más modernas.

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