Otoño va a venir calentito y cargado de anime. Crunchyroll confirma nuevas series que llegan a streaming a partir de hoy mismo

Ya entramos oficialmente en la temporada de otoño de anime, y este último trimestre del año la verdad es que viene cargadito con algunas de las series más esperadas de todo 2025.
Aunque cada plataforma ha ido apuntándose estrenos para simulcast, Crunchyroll continúa siendo el servicio de streaming especializado donde más series podemos encontrar cada temporada, y ahora acaba de sumar más animes al listado.
Preparando el calendario
Ya hace unas semanas Crunchyroll confirmó algunos de sus mayores fichajes, como la tercera temporada de 'One-Punch Man', la temporada final de 'Boku no Hero Academia' o el regreso de 'Spy x Family'. Pero ahora que ya hemos entrado oficialmente en otoño ha terminado de añadir algunos simulcast de última hora.
Ahora también en Crunchyroll han desvelado que podremos seguir la sexta temporada de 'Kingdom' en la plataforma y 'Digimon Beatbreak', el nuevo anime de la franquicia. Este último tendrá simulcast doble, porque también estará disponible en AnimeBox.
Además, también han fichado el anime spin-off de 'Gintama - Mr. Ginpachi's Zany Class', más animes de instituto y algún que otro isekai de fantasía. Para no perdernos nada de la parrilla, el calendario de estrenos se nos queda así:
- My Awkward Senpai (2 de octubre)
- Digimon Beatbreak (4 de octubre)
- Kingdom - Temporada 6 (4 de octubre)
- GINTAMA - Mr.Ginpachi's Zany Class (6 de octubre)
- Chitose Is in the Ramune Bottle (7 de octubre)
- Isekai Quartet 3 (13 de octubre)
- With You, Our Love Will Make It Through (14 de octubre)
- So You're Raising a Warrior (30 de octubre)
- The Daily Life of the Immortal King - Temporada 5 (13 de diciembre)
Como podemos ver, algunos de estos estrenos van a llegar bastante avanzada la temporada de otoño. En principio todas estas series se podrán seguir semana a semana, y por ahora no se ha confirmado el doblaje en castellano de ninguna de ellas. ¡Y con esto ya vamos con el empujón definitivo para el último trimestre de anime de 2025!
En Espinof | Estos remakes de anime son tan buenos (o mejores) que los originales y demuestran que las segundas oportunidades son muy necesarias
En Espinof | Las 10 mejores series de anime de 2025... hasta ahora
Ver 1 comentarios