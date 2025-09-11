Lo creas o no, Pamela Anderson protagonizó su propio remake de ‘Casablanca’ en una de las películas de acción más disparatadas de los noventa

Lo comiquero en el cine está dominado por los superhéroes, concretamente de las dos grandes compañías, gracias a tener detrás inversiones multimillonarias al considerarse el valor más seguro posible. Sin embargo, hubo un tiempo donde los cómics no perseguían esos personajes, sino conceptos mucho más disparatados y extrañamente atractivos. Un momento donde eran posible películas como ‘Barb Wire’.

Una propietaria de armas tomar

Pamela Anderson protagoniza una película de acción y ciencia ficción distópica a partir de un cómic de culto, cuya traslación cinematográfica acaba siendo una replica bastante intensa del argumento de ‘Casablanca’. Todo con un montón de capas tróspidas, aunque entretenidísimas, que puedes ver en streaming a través de Filmin.

Una guerra civil ha causado estragos por todo Estados Unidos, y las ciudades se sostienen con lo mínimo al entregarse por completo a la barbarie. Un mundo sin esperanza donde una mujer intenta llevar su club de alterne sin estar dispuesta a ser pisoteada. Aunque no puede evitar acabar involucrada en una trama compleja llena de intrigas políticas.

‘Barb Wire’ se enmarca claramente en un pequeño fenómeno de adaptaciones de cómics recónditos y pulp a raíz del éxito de ‘Batman’ (Hollywood toma unas lecciones de sus éxitos que son increíbles). Lo hace desde una algarabía de cine trash que acaba siendo sensacional en puntos que no esperas.

Porque es muy fácil quedar expulsado de primeras con lo que parece el enésimo intento de explotar el atractivo de Anderson, con momentos donde la cámara casi exhibe lascivia. Su descripción de la distopía también tiene exageraciones que han envejecido regular, como el líder negro de una banda donde se exagera su obesidad hasta términos insultantes. Pero también acaba siendo un despiporre marciano que expone al final los extremos a los que puede llegar la fantasía liberal de Estado Unidos.

Su encanto kitsch la hace un fascinante ejercicio de libertad que no parece imaginable hoy día, y por muchos más motivos de los que la mayoría cree. Es justo lo que la vuelve una marcianada divertida, no por caer en un terreno risible sino por abrazar la majadería de una manera cómplice con el espectador. Por otro lado, su banda sonora de rock noventero guarro es para enmarcar, ya que la vuelve del todo un espectáculo grindhouse.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia