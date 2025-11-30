Esta obra maestra de terror es la película clave para entender el cine de Tim Burton y se puede ver en streaming

La fuente de inspiración puede ser inesperada. Si el estilo es distinguible y peculiar, suele venir de diferentes referencias que todas conjuntadas han dado de alguna forma con algo coherente que resulta fascinante. Tim Burton es uno de los casos de personalidad visual y narrativa más idiosincrática, con varios pilares creativos distintos que solidifican su propuesta.

Las figuras retorcidas, los colores intensos y los diseños siniestros pero directamente sacados de un panel de dibujo (importante ahí su pasado en Disney) son los aspectos que vienen directamente a la mente al pensar en sus películas porque son muy prominentes.

Así, también lo es su empatía con monstruos o con los inadaptados, con aquellos que claramente se sienten alienados en una sociedad que podría ser normal pero Burton ve como extraña. Algo que sin duda puede haber sacado de un título de culto como 'El hombre de mimbre' ('The Wicker Man', 1973).

Atrapado en una sociedad peligrosa

La magistral pieza de horror folk y pieza trascendental de la obra de Robin Hardy, disponible para ver en streaming (en Movistar Plus+ o a través de Filmin), crea una pesadilla en la Inglaterra rural a través de la persecución de un individuo por una sociedad extraña. Incluso con tonos dispares, la historia que se nos presenta muestra detalles que no parecen tan alejados de las sociedades que Burton presenta de manera satírica en películas como 'Eduardo Manostijeras'.

Se nos muestra como un sargento de Scotland Yard se dirige a una región isleña del campo de Inglaterra para investigar la misteriosa desaparición de una joven que se ha perdido por la zona. Un policía conservador hasta el extremo, ferviente seguidor religioso, que se verá contrariado con las actitudes de la gente del pueblo hasta toparse con una realidad aterradora en forma de culto pagano.

El culto religioso se vuelve la principal fuente de crítica de la obra de Hardy, que no duda en emplear ligeros toques de sátira para amplificar la locura que muestran los fanáticos en orden de venerar un culto que parece disparatado cuando no compartes la misma perspectiva. Esa figura del extranjero resulta primordial para meternos en todo el conflicto, y sin duda refleja detalles de incomprensión que Burton lleva más lejos en su empatía por los inadaptados.

'El hombre de mimbre', culto al punto

Pero no hay sólo grandes virtudes y hallazgos para los que busquen conexiones con Tim el siniestro. Con un presupuesto exiguo crea imágenes para el recuerdo, va manejando una sensación de paranoia y persecución increíble y el trabajo de Christopher Lee resulta absolutamente icónico (hasta él mismo colocaba bien alto su trabajo dentro de una filmografía completísima).

Sigue siendo una película relevante y comentadísima, especialmente con la aparición de obras como 'Midsommar' o 'Men' que han reivindicado su aportación al terror desde el folklore británico, las leyendas aterradoras y los cultos extremos. Que Tim Burton la tenga entre sus cinco películas favoritas va más allá de lo temático, es una película imprescindible.

