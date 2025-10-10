Esta película bélica tiene una escena tan realista que muestra un avión estrellándose de verdad: "La metralla volaba por todas partes"

Algo que suele valorarse mucho en el cine bélico es el realismo, ya que en Hollywood existe cierta tendencia a exagerarlo todo para que luzca mejor en pantalla y entonces no abunda tanto como a muchos les gustaría. Sin embargo, hay otros casos en los que se busca la mayor veracidad posible y en la aclamada 'Tora! Tora! Tora!' hay una escena tan realista que muestra a un avión estrellándose de verdad.

Estrenada 50 años antes de que Christopher Nolan estrellase un Boeing 747 para 'Tenet', lo cierto es que la escena de "Tora! Tora! Tora!" fue fruto de un accidente en el set, pero el equipo de la película lo aprovechó y acabó incluyéndolo en el montaje final de la película dirigida por Richard Fleischer, Kinji Fukasaku y Toshio Masuda.

"Hoy en día es imposible replicarlo"

La escena tiene lugar durante el ataque en la parte central de la película e incluye un momento especialmente tenso, ya que el especialista Joe Finnegan estuvo a punto de perder la vida. En la escena se le puede ver corriendo por salvar su vida y lanzándose cerca de un extintor contra el que poco después se estrella el avión. Mientras tanto, Finnegan logra arrastrarse a un lugar seguro.

Uno de los participantes como especialista en la película fue Phil Adams, quien en 2021 concedió una entrevista recordó la escena en cuestión, en la cual se quería mostrar a uno de los cazas estadounidenses que consiguieron despegar durante la mañana del ataque. La idea era mostrar cómo explotaba poco después de despegar, pero todo salió mal:

Corríamos por nuestras vidas, y los hombres que huían de los aviones tenían ganas de tirarse en la pista y atrincherarse, mientras la metralla volaba por todas partes durante la secuencia. Hoy en día es imposible replicarlo.

El mismo Adams continúa señalando que "irónicamente, se usó en la película y probablemente fue una de las mejores tomas que filmamos ese día. Seguiremos haciendo otras películas, pero uno recuerda eso y da gracias a tu buena estrella y a Dios por no haber tenido eso en la espalda".

