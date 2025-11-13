Hoy en streaming, Colin Farrell llegando a grandes extremos de miseria en una de las películas más increíbles de Yorgos Lanthimos

Realmente lo de Yorgos Lanthimos desafía a toda lógica, y esta vez el comentario no es referencia a lo que sucede en una de sus películas. Exponente de una peculiar ola de cine griego deliberadamente bizarro e incómodo, poco a poco ha ido labrándose un hueco en el mainstream con películas que hasta están financiadas por estudios grandes como Disney e Universal.

Esta elevación progresiva deja siempre la sensación de temor por si se pierde aquello que le hace especial, desde su notable estilo hasta su filo nihilista en su obra. No se ha desprendido realmente de ello, aunque claramente lo está desarrollando por otras vías. Aun está abierta relativamente la puerta a hacer algo con la suficiente voluntad provocadora e inconsciente de ‘El sacrificio de un ciervo sagrado’.

Los sacrificios a tomar

Con un reparto de gran categoría liderado por Colin Farrell, e incluyendo también a Nicole Kidman y un Barry Keoghan por entonces emergente, este thriller psicológico explora extremos de miseria desde una perspectiva profundamente nihilista. Una obra de culto arrolladora que se puede ver en streaming a través de Filmin.

Steven goza de lo que parece una vida perfecta. Un trabajo lucrativo y prestigioso como cirujano y una familia con dos hijos brillantes así como una esposa atractiva que también brilla en su respectivo campo médico. Todo empezará a trastabillarse a partir de su última y reciente amistad, un joven adolescente llamado Martin que busca un mentor pero oculta terribles intenciones.

Las influencias kubrickianas en el cine de Lanthimos se despliegan aquí con todo el esplendor que permite un presupuesto modesto aunque internacional. La precisión quirúrgica de los planos, diseñados con gusto dentro de su buscada esterilidad, sostiene la tensión y una amargura también muy hanekiana, permitiendo mirar la naturaleza humana como quien observa el abismo durante largo rato.

‘El sacrificio de un ciervo sagrado’: mirando al abismo patético

Aun así, ‘El sacrificio de un ciervo sagrado’ tiene también espacio para el humor. Pero incluso este resulta depravado, e incluso condenable para aquel que queda enervado por la provocación que está observando. Hay poco espacio para límites, lo que desemboca en escenas como el clímax, tan oscuras como profundamente patéticas.

Desde su salto al cine anglosajón, pocas películas suyas se lanzaron con tanta vehemencia hacia nuestros peores instintos, resultando despiadados y controvertidos. De ahí que sea una de sus películas más divisivas, aunque siga conteniendo algo distintivo y especial que la hace destacable dentro de un mar de rarezas llenas de mala leche.

