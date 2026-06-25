Me ha encantado 'El libro para colorear'. La película de Netflix parece pequeña pero tiene una sensibilidad enorme

El debut como director de David Fortune es una obra que parece pequeña pero que esconde una enorme sensibilidad. Titulada 'El libro para colorear', la película sigue a Lucky (William Catlett) y a su hijo Mason (Jeremiah Alexander Daniels), un niño con síndrome de Down, mientras intentan recomponer sus vidas tras la muerte de la madre de este.

Pero lo que podría haberse convertido en un melodrama convencional se transforma aquí en un retrato sobre el duelo, la paternidad y los vínculos cotidianos.

Intentando seguir adelante

La historia arranca poco después de la muerte de Tammy, la esposa de Lucky y madre de Mason. La ausencia de la mujer lo impregna todo, aunque la película evita convertir el duelo en un espectáculo. En su lugar, observa cómo padre e hijo intentan adaptarse a una nueva realidad marcada por la pérdida y la necesidad de seguir adelante.

Lo que desencadena la trama principal es el deseo de Mason de asistir a su primer partido de béisbol. Pero lo que debería ser una salida rutinaria acaba convirtiéndose en una sucesión de obstáculos, retrasos y contratiempos que ponen a prueba la paciencia y la resistencia de Lucky. A través de ese recorrido, la película construye un retrato de la paternidad en circunstancias difíciles.

Y el "libro de colores" al que alude el título tiene una función clave dentro de la historia. Mason utiliza constantemente su cuaderno de dibujo para registrar recuerdos, emociones y experiencias. Dado que su capacidad de comunicación es limitada, esos dibujos se convierten en una ventana privilegiada a su mundo interior y en una herramienta narrativa de enorme fuerza.

David Fortune aborda la crianza de un hijo con síndrome de Down con una sensibilidad poco habitual. La película muestra tanto las dificultades cotidianas como los pequeños momentos de alegría que forman parte de esa experiencia. También refleja el agotamiento, las dudas y los sacrificios que acompañan a un padre que intenta hacerlo lo mejor posible mientras lidia con su propio dolor.

William Catlett ofrece una interpretación llena de matices como un hombre que intenta mantenerse fuerte mientras carga con una inmensa tristeza. A su lado, Jeremiah Alexander Daniels deslumbra con una actuación natural y conmovedora que evita los artificios. Y la química entre ambos es tan auténtica que muchas escenas parecen capturar momentos reales más que interpretaciones.

Pero más allá de por su historia, 'El libro para colorear' destaca por su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano. Su fotografía, su música y su ritmo pausado construyen una experiencia profundamente emocional que nunca cae en la manipulación. Es una película sobre el amor, la pérdida y la resiliencia, pero también sobre la importancia de estar presente para quienes más nos necesitan. Y precisamente por eso termina dejando una huella tan profunda.

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