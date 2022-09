'She-Hulk: Abogada Hulka' (1x06): un simpático episodio de relleno que asume su condición y retoma una trama que parecía olvidada

'Bruja Escarlata y Visión' había sido hasta ahora la única serie en acción real de Marvel que había ido más allá de los seis episodios, por lo que 'She-Hulk: Abogada Hulka' será la segunda en conseguirlo. Tras ver sus cuatro primeros episodios, tenía muchas ganas de seguir adelante con ella, pero tanto el de la semana pasada como el que hoy nos ocupa me han dejado la sensación de ser pequeños pasos atrás.

Es verdad que el propio episodio es honesto y dedica una ruptura de la cuarta pared a decirnos que 'Solo Jen' va a ser un episodio autoconclusivo y que quizá no pegaba demasiado a estas alturas de la temporada. Eso no quita para que haya sido un capítulo divertido -aunque otros lo fueron más-, tanto en lo referido a la boda como, sobre todo, al peculiar caso que presenta, pero también que en ningún momento se ha quitado de encima la idea de ser pura transición.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante.

La boda de mi antigua mejor amiga

El arco de Hulka en 'Solo Jen' se ha centrado en acudir a una boda de una antigua amiga con la que hacía mucho que había perdido el contacto, lo cual la serie de Disney+ utiliza como excusa para que Tatiana Maslany se desmelene un poco, conozca a un nuevo posible interés amoroso y vuelva a demostrar que Titania no es rival para ella.

Al menos no por ahora, pues todo lo referido a la muestra de sangre me lleva a pensar en la posibilidad de que el personaje interpretado por Jameela Jamil entre en contacto con ella y eso afecte de alguna forma a sus poderes. Motivos para hacer todo lo que esté en su mano para humillar a Hulka tiene, aunque los mismos también entren dentro de la línea ligera que ha dominado la serie desde su arranque.

Con todo, lo referido a la boda ha oscilado de forma constante entre lo simpático -ese acompañante que tienen preparado para Jen o la reacción final de la novia- y lo frustrante -demasiadas vueltas van ya en lo referido a que Jennifer es mucho mejor recibida como Hulka y su resistencia a aceptarlo-, porque la serie donde más destaca es cuando la protagonista tiene que manejar algún caso singular por el hecho de que alguien con superpoderes esté implicado. Y aquí ha vuelto a suceder, lo único que sin participación alguna de la protagonista.

El caso de Míster Inmortal

Un poco preocupante sí que es que un episodio de la serie funcione mejor en la parte desconectada de su protagonista. Es cierto que todo lo referido a las mujeres a las que había estafado Míster Inmortal puede verse como un caso chorra, ya que es un personaje al que no conocíamos de nada y aquí se le presenta como un simple liante que tiene que empezar a rendir cuentas por sus acciones pasadas.

No es que nunca se aborde demasiado lo sucedido más allá de su capa más superficial, pero ahí el episodio tiene más chispa, tanto por detalles como Míster Inmortal saltando por la ventana o la peculiar forma de zanjar la disputa legal como, sobre todo, por servir para estrechar lazos entre Nikki y Mallory.

No me cabe duda de que la serie retomará esto para incidir en el contraste entre sus personalidades y cómo eso puede ayudar a Jennifer en algún caso, pero tan importante como eso es el hecho de que las actrices Ginger Gonzaga y Renée Elise Goldsberry demuestran buena química, elevando así algo el material de base.

Dicho esto, 'Solo Jen' es el episodio de 'She-Hulk: Abogado Hulka' con el que menos he disfrutado hasta ahora. Sigue siendo simpático y soy consciente de que la serie quiere jugar a ser esto, pero como comedia episódica creo que tocó techo con '¿Esto no es magia de verdad?', donde el dúo formado por Wong y Madisynn era oro puro, algo que la serie no ha vuelto a lograr. Al menos por ahora.