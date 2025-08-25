La temporada final de 'Upload' es tan emotiva como apresurada. La serie de ciencia ficción no logra rematar el cierre de su más allá virtual

Cuando hace cinco años Amazon Prime Video estrenó 'Upload', se convirtió en una comedia de esas que llegaba en un momento propicio. Un mordaz comentario sobre la tecnología, la vida virtual y, sí, su explotación capitalista, que aterrizaba justo en un momento de reclusión, de quedarnos en casa y de reuniones continuas por Zoom y demás plataformas.

Además, el tono optimista en torno a eso donde otras ficciones iban a lo oscuro y turbio (como 'Black Mirror') hizo que la serie creada por Greg Daniels obtuviera un rinconcito en el corazón de muchos. Ahora, llega una acortada temporada final de tan solo 4 episodios que da cierre a la saga de Horizen, Lakeview, Nora, Nathan y compañía.

Cuatro episodios que saben a poco

Hay que reconocer que es una tarea bastante difícil el trabajar en comedia, sobre todo cuando estamos con una serie tan relativamente seriada como esta. Pero donde otras han triunfado (ahí tenemos el tramo final de 'The Good Place'), da la sensación de que el equipo de Greg Daniels ha llegado a estos últimos episodios con el paso cambiado.

Si bien el peso emocional en la serie siempre ha sido importante, da la sensación de que, al centrarse tanto en eso durante el arranque de esta temporada, lo que es la trama argumental con esa lucha contra el corporativismo feroz que está explotando todo se ha quedado bastante desdibujada. Tanto que su desarrollo parece demasiado apresurado.

Evidentemente, cuatro episodios de corta dirección dan para lo que dan y uno no puede dejar de pensar cómo hubiera sido este final con tan solo un par de episodios más (a lo serie británica). Pero, tal como se ha planteado, la sensación que me ha dado es que, en lo argumental, este tramo final hubiera funcionado casi mejor como el último arco de la temporada anterior que como algo independiente.

En realidad, lo único "en contra" de haber juntado ambas temporadas es el leve salto temporal que se da tras el cliffhanger de la temporada 3. Si bien no es mucho, sí que es el suficiente como para que nos tengan que poner al día. Aquí, la serie se centra en el duelo de Nora (Andy Allo), volviendo a demostrar lo bien que funciona la serie en el plano emocional y de personajes. No solo con la "ex ángel", también con el resto de personajes, demostrando lo mucho que han cambiado con el paso del tiempo.

Si bien en lo emocional funciona muy bien, donde no lo hace tanto es en el resto. Es verdad que 'Upload' nunca ha sido profunda. Sí, teníamos crítica al consumismo, a las grandes empresas que buscan ganar dinero a toda cosa, etc. pero por lo general tampoco tampoco rascaban demasiado en pro de la comedia y las ideas absurdas.

La necesidad de condensar, o de meter tijera, ha repercutido negativamente en todo esto, haciendo todavía más diluida la "chicha". Esto hace que la llegada del, por así decirlo, "final boss" sea un poco sin pena ni gloria como punto álgido de la codicia empresarial de la compañía. Una pena, porque la serie podría haber rematado decentemente... pero el balón virtual quedó botando.

