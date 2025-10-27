La directora de 'The Acolyte' revela cómo hubiera continuado la serie de 'Star Wars' si no hubiera sido cancelada sin piedad antes de tiempo

'The Acolyte' lo intentó. No bailó al son de otras series de 'Star Wars' y, posiblemente, se olvidó de seguir el zeitgeist cultural de la época, pero hay que reconocer que la era que narraba era inédita e interesante, y, al mismo tiempo, que intentó volar demasiado cerca del sol como para no quemarse. Al final, después de una sola temporada, la serie se convirtió (injustamente) en un meme entre los fans de la saga... A pesar de que insinuaba un futuro que habría traído, por fin, varios de los elementos que la gente lleva tiempo deseando ver.

En una galaxia muy, muy cancelada...

Ahora, en el libro 'The Art of The Acolyte', que muestra bocetos, imágenes y storyboards (aquí no se tira nada), Leslye Headland, la showrunner, explica cómo habría seguido la cosa de no haberse terminado, especialmente en lo referente a Qimir, "El Extraño", que terminaba la temporada mostrando a Osha el Lado Oscuro mientras veíamos que, a un lado, le entrenaba el que hasta ese momento era solo una leyenda, el mismísimo Darth Plagueis.

Estaba en el diseño del personaje, además de saber que íbamos a introducir a Darth Plagueis, que acabaría con Palpatine como su aprendiz. Siguiendo la Regla de Dos -un precepto que limita a los Sith a ir juntos en cualquier momento, un maestro y un aprendiz- una manera de seguir es si el Extraño es el primer Caballero de Ren, parte de una secta adyacente a los Sith que sabemos que al final sobrevive.

De hecho, las entrevistas que Headland ha dado hace poco indican que lo que tenía preparado era mucho más interesante que lo que vimos. Por ejemplo, en EW afirmó que lo que quería contar era "¿Cómo pasaron los Sith de la Regla de Dos y estar "extintos" a Palpatine subiendo al poder sin que los Jedi sepan nada sobre ello? Esa era mi idea soñada de 'Star Wars'". Después del fiasco, jamás lo sabremos. Probablemente, 'The Acolyte' nunca hubiera subido en audiencias, pero es una pena no poder conocer esta parte tan interesante de la historia galáctica. La Fuerza no siempre nos acompaña.

