Eli Roth culpa el enorme fracaso de 'Borderlands' al coronavirus: "No se puede preparar una película de esa envergadura por Zoom"

Eli Roth es un director que había manejado siempre presupuestos bastante controlados hasta que le llegó la oportunidad de hacer 'Borderlands'. En ella se invirtieron más de 100 millones de dólares y la presión por conseguir un éxito era muy alta, pero la realidad fue que sufrió un tremendo fracaso al abandonar los cines con una paupérrima recaudación de apenas 33 millones. Ahora Roth ha dado su versión de los hechos.

Ni él mismo se lo creía

Era bien sabido que 'Borderlands' sufrió varios problemas por culpa del coronavirus, pero es que el propio Roth ha comentado en The Town que fue la primera vez que al ver una película que había dirigido él... en muchos momentos no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación:

Estaba haciendo 'Black Friday', y también es el tipo de cosa que estamos como, wow, esta es la primera vez que voy a ver una película tipo de ser como, “OK, yo dirigí esto, ¿qué pasa?”. Eso fue una especie de experiencia que nunca había tenido eso antes. Y recuerdo estar... ¿estoy en el punto de mi carrera en el que voy a sentarme a ver mi propia película que dice que escribí y dirigí, y realmente no sé lo que va a pasar?

No se me ocurre ningún escenario en el que un director pueda sentirse cómodo ante una experiencia así. Eso sí, Roth asegura que no tendría problemas en volver a trabajar con Lionsgate, pero nunca en las mismas circunstancias con las que tuvo que lidiar en el caso de 'Borderlands':

Volvería a trabajar con Lionsgate, simplemente no trabajaría en esas circunstancias y creo que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros anticipó lo complicadas que iban a ser las cosas con el COVID. No sólo en términos de lo que estamos rodando, sino también porque tienes que hacer tomas extra o volver a rodar y tienes a seis personas que están en diferentes platós y cada uno de esos platós se está cerrando porque las ciudades se han abierto, y ahora hay un brote de COVID y era como... no podíamos prepararnos en una habitación juntos, no podía estar con mi equipo de especialistas, no podía hacer visitas previas, todo el mundo está disperso por todas partes. No se puede preparar una película de esa envergadura por Zoom, creo que todos pensamos que podíamos lograrlo y nos destrozó un poco.

'Borderlands' apenas consiguió un 10% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y visto lo visto igual hasta el propio Roth cree que fueron demasiadas. Si aún no la habéis visto y queréis comprobarlo por vosotros mismos, la tenéis disponible en Prime Video.

