El guion de Quentin Tarantino para 'Star Trek' era "una puta locura", pero nunca llegaremos a verlo

Tengo que confesar que nunca jamás he entendido la obsesión de Quentin Tarantino por hacer 10 películas y retirarse, porque eso ha puesto un peso extraordinario e innecesario sobre sus hombros a la hora de hacer la (supuesta) última película de su filmografía. Y la verdad es que a nadie le importa: estaríamos contentos con haber visto ya 'The Movie Critic' o 'Star Trek', aunque eso hubiera roto sus reglas autoimpuestas. Y no somos los únicos.

Joder, sube en la puta Enterprise, coño

Algún día, supongo, saldrá a la luz qué es exactamente lo que quería hacer Tarantino con 'Star Trek' en uno de sus proyectos inacabados más populares, pero de momento tendremos que intuirlo con lo que ha dicho Simon Pegg en la Fan Expo de Boston este fin de semana, y que recoge Collider: "Era lo que conocemos en el negocio como una puta locura. Era todo lo que esperas que sea un guion de 'Star Trek' escrito por Quentin Tarantino".

Creo que habría sido una curiosidad increíble ver Star Trek a través de su lente. No sé cómo lo habrían recibido los fans, pero sin duda habría sido algo interesante.

Al final, Tarantino dejó aquel guion por la presión de que fuera su última película, después de plantearse si quería realmente que ese fuese su final en Hollywood. Un final, repito una vez más, autoimpuesto.

Aunque sea sin Tarantino, según Pegg, los fans de 'Star Trek' sí que pueden ver un futuro brillante a la Enterprise y a la saga de películas modernas, que lleva parada desde 2016: "Espero que ahora que David Ellison es un alto cargo de Paramount, ahora que la fusión ha ocurrido, y dado que David siempre ha sido un gran partidario de la línea de tiempo Kelvin... Quién sabe, quizá podamos hacer otra". ¡Crucemos los dedos!

