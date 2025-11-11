James Cameron y Guillermo del Toro veían anime juntos y tienen unas recomendaciones estelares. Sin uno de estos clásicos no habríamos tenido 'Pacific Rim'

La amistad entre James Cameron y Guillermo del Toro viene de lejos. Y es que cuando el director mexicano intentaba vender su ópera prima 'Cronos', Cameron fue uno de los primeros que creyeron en la propuesta de del Toro y ayudó a abrirle el camino internacionalmente.

Los inicios de del Toro fueron complicados y durante una época incluso vivió en casa de Cameron durante una temporada mientras trabajaba en sacar sus proyectos adelante. Aunque, la verdad, como hacen muchos amigos, al final se pasaban horas y horas viendo anime juntos.

No, no. Mírate esta...

Del Toro ha revelado en una entrevista para Konbini que ambos se recomendaron algunos animes concretos durante esta época. Y, como podemos intuir, estas obras les terminarían marcando a la larga.

"James es mi hermano. Nos convertimos en hermanos hará 20...30 años. Le conocí en 1991 o 1992. Nos caíamos bien inmediatamente, no sé por qé le caía bien, yo sé que el me cayó bien porque es un genio", dijo el director mexicano." Viví en su casa durante mucho tiempo, veíamos anime juntos. Él me metió en 'Patlabor' y yo le enseñé 'Gunnm"

'Patlabor' ('Mobile Police Patlabor') es un anime de ciencia ficción que tuvo varias series y películas estrenadas entre 1988 y 2016, aunque seguramente la serie de los años 90 es la más recordada. La trama se ambientaba en un futuro cercano y sigue a un escuadrón de la policía de Tokio que pilotan robots para combatir el crimen.

Ya sabemos que del Toro es un gran fan del anime y el manga, y en especial de las historias con mechas, así que 'Patlabor' debió de entrar de miedo. La idea de una fuerza de combate militar dedicada a combatir el crimen con sus robots gigantes no es exclusiva de 'Patlabor', aunque es muy posible que fuera uno de los animes que fueron sentando la base poco a poco para la magnífica 'Pacific Rim', con la que años después del Toro homenajeó por todo lo alto los animes animes de mechas y las historias de kaijus.

Más tarde 'Pacific Rim' tuvo su propia adaptación a anime con 'Pacific Rim: Tierra de nadie', así que curiosamente llegamos a un círculo completo desde los días en los que del Toro veía anime con su compañero de piso.

Por su parte, del Toro recomendó a Cameron 'Gunnm', que muchos conocemos mejor con el título de 'Alita, ángel de combate'. Y a su compañero de piso también le dejó una gran impresión este anime porque Cameron luego se tiró años intentando traer la historia a Hollywood hasta que lo consiguió en 2019 con la película 'Alita: Battle Angel', en la que el propio Cameron sirvió de productor y guionista.

