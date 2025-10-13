James Gunn desvela que el final de 'El Pacificador' lo ha cambiado todo en el Universo DC. "Prepara el resto de las historias"

El último episodio de 'El Pacificador' ha hecho correr ríos de tinta. Unos creen que ha sido un final digno para el personaje que prepara y asegura su futuro en DC, mientras que otros piensan (pensamos) que después de una temporada divertidísima, se ha encallado justo en sus últimos momentos, y es una verdadera pena. Sin embargo, para James Gunn, la sorpresa de sus últimos minutos no ha sido una improvisación para preparar un proyecto futuro sin fecha: forma parte de su plan maestro.

Aviso: Spoilers del último episodio de 'El Pacificador'. Si sigues leyendo sin haberlo visto, que sepas que Águili te tiene en su radar.

Oh, James, it's a hungry world

En el episodio final de la temporada 2 de 'El Pacificador', Chris acababa metido en una cárcel multiversal llamada Salvación tras haber ayudado a sus compañeros a findar Checkmate, una agencia para plantar cara a ARGUS. Y tal como leemos a Gunn en Variety, no ha sido mera casualidad, y es el punto de partida de una historia que transcurrirá a lo largo de varias series y películas.

Puede no parecerlo de primeras, pero todo está muy conectado. Siempre fue muy instrumental en la historia general que estoy contando en el Universo DC. Mapeé lo que creí que era la historia general, y dos aspectos importantes eran Checkmate y, especialmente, Salvación. Checkmate es la culminación de estos personajes y su deseo de ser buenos. Creo que van a ser muy, muy buenos en lo que hacen. Cuando les volvamos a ver, sus circunstancias serán un poco diferentes del inicio en el que están ahora.

Vale, ¿y qué pasa con Salvación? "Me gusta el concepto de crear una prisión de la que es imposible escapar, pero que también fuera un poco imprudente. Porque creen que no es peligrosa en sus test iniciales. Pero en los cómics y en este mundo, obviamente hay pistas de que lo es".

La parte que realmente me importó fue la inicial, cuando Rick Flag Jr y Amanda Waller dijeron "A tomar por culo. Los metahumanos son una pesadilla, no paran de escapar. Vamos a librarnos de ellos para siempre". Y por supuesto, hay un montón de repercusiones cuando mandas un montón de malos a otra dimensión. En este caso, la única persona que hay ahí ahora mismo es una especie de buen tío que tiene que sobrevivir por sí mismo.

Todos hemos dado por hecho que este final es la confirmación de la temporada 3 de 'El Pacificador', pero Gunn lo niega tajantemente: "Esto prepara el resto de historias en las que este cliffhanger tendrá importancia. Nunca digas nunca, pero ahora mismo esto trata del futuro del Universo DC". ¿Volveremos a ver al Pacificador en 'Supergirl', 'Man of Tomorrow' o cualquiera de los futuros proyectos de Gunn? De momento, está muy callado al respecto, pero obviamente le veremos más: tal y como él mismo reconoce, "adoro al personaje. Chris es increíblemente humano".

Es posible que te estés planteando si el futuro de este universo depende, pues, de haber visto 'El Pacificador', y Gunn no piensa repetir los errores de Marvel: "No espero que la gente vaya a 'Man of Tomorrow' y sepa lo que es Salvación. Sabrás todo lo que tienes que saber sobre los metahumanos desapareciendo a lo largo de esa película". Menos mal.

Hay un equilibrio muy, muy, muy delicado cuando escribes estas cosas. Tienes que poder contar la historia de una manera en la que la gente que ya conoce la información no se aburra, y la que no, obtenga la información de una manera fácil y simple, pero sin agobiarles con demasiada mierda. Tiene que haber una elegancia en la narración. Siempre evito contar demasiadas cosas. "Esta piedra mágica hace esto y es esto otro", no hay ningún aspecto emocional en eso. Una prisión en otra dimensión es fácil de entender, y se puede resumir en una frase.

De momento, el Universo DC sigue su camino exitoso, y pronto veremos 'Linternas' y 'Supergirl', a los que seguirán 'Man of tomorrow', 'Clayface' y 'The Batman 2', donde comprobaremos si es capaz de sobrevivir con otros directores al mando. Eso no quiere decir que él no se ponga tras la silla de director para contar las historias que más le llamen la atención: "Ese es el plan ahora mismo. Puede que me canse tantísimo que no lo haga, porque estoy bastante cansado, ¡pero ya veremos!". La cosa acaba de empezar. Veremos cómo termina.

En Espinof | Es la película que DC no quería que vieras hace unos años. Al fin se ha estrenado en España a través del streaming y es una cosa única

En Espinof | Las mejores series de 2025