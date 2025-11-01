John Carpenter opina tajantemente sobre una de las mejores películas recientes de terror: "Me pareció horrible"

John Carpenter es conocido por muchos como el "Maestro del Terror". No es para menos, porque ha definido gran parte del cine de terror moderno con clásicos como 'La noche de Halloween' (1978), 'La cosa' (1982) o 'En la boca del miedo' (1995). Su influencia es innegable y aunque el director rara vez entra en debates profundos, su enfoque técnico ha marcado generaciones.

Sin embargo, incluso los grandes del terror pueden mostrar opiniones contundentes sobre el trabajo de otros cineastas. Recientemente, Carpenter expresó su total rechazo a 'La sustancia', una de las mejores películas del pasado 2024.

John Carpenter no conectó con el fenómeno

Durante su encuentro con fans en la Fan Expo de 2025, Carpenter comentó sobre la película cuando una espectadora le dijo que le había encantado: "Pues a mí no". Ante la insistencia, el director fue categórico: "¿Qué me gustó de La sustancia? Nada. Todo me pareció horrible". Estas palabras contrastan con la recepción crítica del film, que además ganó el Oscar a Mejor maquillaje y fue nominado a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz protagonista y Mejor Guion.

'La sustancia' narra la historia de Elisabeth (Demi Moore), una estrella de Hollywood convertida en gurú del fitness que enfrenta el desprecio de la industria al cumplir 50 años. Al descubrir una misteriosa sustancia rejuvenecedora, su cuerpo genera una versión más joven de sí misma (Margaret Qualley), lo que le permite recuperar su éxito y admiración pública. La película combina terror corporal con una crítica directa a la discriminación por edad y la obsesión por la juventud en Hollywood.

A pesar de que la propia Fargeat citó a Carpenter como influencia junto a otros grandes del cine como David Cronenberg, David Lynch y Tim Burton, parece que su estilo y propuesta no terminaron de conectar con el maestro del terror. Carpenter no encontró afinidad con el enfoque satírico y grotesco de Fargeat, a pesar de que 'La sustancia' ha sido alabada por su creatividad y originalidad.

El rechazo de Carpenter genera un curioso contraste: mientras muchos celebran la audacia de 'La sustancia' y su capacidad de mezclar crítica social con terror extremo, uno de los nombres más emblemáticos del género no dudó en expresar su total desaprobación. Sin filtros ni matices, sus declaraciones recuerdan que incluso los iconos del cine tienen opiniones personales que pueden chocar con la percepción general de la crítica y el público.

