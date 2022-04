'Mindhunter': Andrew Dominik revela cómo hubiera sido la cinematográfica temporada 3 de la serie criminal de Netflix

Aunque la esperanza nunca se pierde —en estos tiempos no podemos decir rotundamente que algo no volverá—, lo cierto es que a día de hoy (y confirmado por el propio Fincher) 'Mindhunter' se quedará en las dos temporadas ya vistas en Netflix. Sin embargo, eso no significa que no se hubiese esbozado lo que nos íbamos a encontrar en una hipotética temporada 3.

«Era la temporada que todos esperábamos hacer», asegura Andrew Dominik, uno de los directores de la temporada 2 de la serie en una reciente entrevista a Collider promocionando su documental sobre Nick Cave y Warren Ellis.

De charleta con Jonathan Demme y Michael Mann

Preguntado sobre qué planes había para la hipotética nueva temporada de 'Mindhunter', el realizador asegura que llegaba el momento para este departamento del FBI de salir de una vez por todas al campo. Bueno, más bien a la gran ciudad y con algunos míticos directores de cine pululando:

«Lo que íbamos a hacer en la temporada 3 es que íbamos a ir a Hollywood. Así que uno de ellos iba a verse con Jonathan Demme y el otro con Michael Mann. Y todo iba a ser acerca de la realización de perfiles en el espíritu del tiempo, en la conciencia pública. Habría sido... era la temporada que todo el mundo estaba esperando hacer de verdad, con ellos saliendo del sótano y empezando.»

Así, según Dominik, hubiéramos podido ver a Holden Ford (Jonathan Groff), Bill Tench (Holt McCallany) y Wendy Carr (Anna Torv) trabajar sobre el terreno y, quizás, usar su investigación y metodología para intentar resolver algún crimen en la soleada California.

En esa época y región, además, estaban en activo asesinos como Richard Ramírez, alias "Acosador nocturno" (con documental en Netflix) o Joseph James DeAngelo, también conocido como "El asesino del Golden State" (que cuenta con un estupendo documental en HBO Max).