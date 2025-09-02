Un nombre mal escrito en un vaso de café dio pie a algo fascinante: un nuevo planeta de Star Wars

Grandes sagas de ciencia ficción y fantasía se han escrito con una gran precisión en los detalles para hacer que su desarrollo forme parte de una experiencia única que, cuando se lleva a la gran pantalla, sea el regocijo de muchos de sus fans; sin embargo, en ocasiones no siempre es así y grandes detalles en estas entrañables historias se han dado por mera casualidad, incluso por personas ajenas a estas historias.

En el universo de Star Wars, los nombres de planetas como Tatooine, Naboo o Coruscant son tan emblemáticos como los propios personajes. Sin embargo, uno de estos nombres nació de una anécdota curiosa y cotidiana que tiene que ver con un barista y un nombre mal escrito.

La historia comienza con Gareth Edwards, director de la película 'Rogue One: Una historia de Star Wars', quien se encontraba en plena preproducción y debía decidir el nombre del planeta donde se desarrollaría el tercer acto del filme. Tras varios intentos fallidos, Edwards decidió tomarse un descanso y dirigirse a un Starbucks para despejar la mente y hacer que la cafeína hiciera lo suyo.

'¿A nombre de quién?'

Al realizar su pedido, el barista le preguntó su nombre, a lo que Edwards respondió: "Gareth". Sin embargo, el barista entendió "Scareth" y escribió ese nombre en el vaso. Al recibir la bebida y ver el nombre escrito, Edwards pensó que "Scareth" tenía un sonido adecuado para un planeta de Star Wars.

Al regresar al estudio, mostró el vaso a su compañero Gary Whitta, guionista de la película, y le dijo: "Se llamará Scarif". Así, sin querer, una confusión en una cafetería dio origen a uno de los planetas más icónicos de la saga.

No es la primera vez que, dentro de la saga de George Lucas, hay cambios o adaptaciones en detalles de este tipo: Oscar Isaac recordó que Guatemala figuraba en el emblemático final de 'La Guerra de las Galaxias', cuya escena del acto de reconocimiento de los héroes se rodó en las ruinas mayas de Tikal.

Por ello, al recordar aquella conexión entre la franquicia en la que participaría y su país de origen, Isaac preguntó al director J.J. Abrams si no sería genial que Poe Dameron fuera originario de Yavin 4, el mismo donde se construyó la base rebelde y que se ubica en Guatemala, donde nació Isaac. Para su alegría, esa idea fue aceptada y, finalmente, se hizo canon en los cómics como 'Star Wars: Shattered Empire', donde ya se establece que Poe nació en Yavin 4.

Esta anécdota deja ver cómo las grandes ideas surgen de momentos inesperados y cotidianos, así como también demuestra que el universo de 'Star Wars' está lleno de detalles por descubrir.

Foto de IMDB

