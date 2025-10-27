"Nunca seré tan bueno como él". Steven Spielberg reconoce que este director es mejor y que ha intentado emularlo

Steven Spielberg es uno de los directores más queridos de la historia del cine. Sus películas han marcado a millones de espectadores y está considerado uno de los más grandes de Hollywood. Sin embargo, él mismo es consciente de que hay otros realizadores que le superan, dándose el caso de que él mismo cree que "nunca seré tan bueno" como uno en concreto.

El director por el que Spielberg siente tal aprecio es William Wyler, máximo responsable de títulos como 'Ben-Hur', 'Los mejores años de nuestra vida' o 'La señora Miniver'. Y no he elegido esas tres películas al azar, ya que Wyler se hizo con el Óscar a la mejor dirección por todas ellas, siendo además aspirante a ese mismo galardón en otras nueve ocasiones. Nadie ha sido candidato al Óscar de mejor director tantas veces como él.

"Siempre fue algo que quise"

La pasión que Spielberg siente hacia él le llegó a afirmar en The Herald-Times que "entre mis directores favoritos está William Wyler, quien nunca salió del mismo agujero dos veces. Siempre he admirado a esos directores que fueron capaces de reinventarse estilísticamente de forma tan radical".

El autor de títulos como 'Tiburón' o 'En busca del arca perdida' además reconoce que "nunca seré tan buen director como William Wyler, pero ser ecléctico como él lo era; eso siempre fue algo que quise". Y creo que nadie puede poner en duda que Spielberg ha intentado hacer películas bastante distintas entre sí a lo largo de su longeva carrera.

Para Spielberg, una de las mayores virtudes de un director es que no se le pueda encasillar y aquellos que lo conseguían "eran los directores que admiraba". Él mismo utiliza ese argumento para explicar que hiciera en un breve lapso de tiempo dos largometrajes tan opuestos entre sí como 'Ready Player One' y 'Los archivos del Pentágono', pero es que era algo que ya había hecho también en el pasado con 'Parque Jurásico' y 'La lista de Schindler'.

