Cuando la confusión se traduce en un icono pop: cómo Brian de Palma inventó la mítica entradilla de 'Star Wars'

Aunque suponga una tarea titánica al alcance de muy pocos seres humanos, la idea de hacer una buena película es infinitamente más sencilla que materializar un largometraje exitoso; y más aún uno que trascienda como icono popular y que perdure a través de las décadas. Pocas cosas se ajustan más a esta descripción que la aún hoy vigente —y explotada hasta la saciedad— saga Star Wars.

Pensar en las aventuras galácticas de Luke Skywalker, Darth Vader y compañía invita a hacerlo automáticamente en la fanfarria compuesta por John Williams que inaugura cada una de las películas de la franquicia, acompañando un texto que nos pone en situación encabezado por el ya mítico "Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...". Pero, ¿cómo os quedáis si os digo que esta introducción no fue concebida por George Lucas?

¿¡Pero esto qué es!?

La gestación de la archiconocida entradilla tuvo como responsable al mismísimo Brian de Palma, amigo de confianza de Lucas, a quien invitó a visionar un primer montaje del Episodio IV junto a Steven Spielberg —menudo trío de ases—. Fue el propio Rey Midas de Hollywood quien explicó cómo la confusión de De Palma fue el detonante del milagro.

"Bueno, Brian se volvió loco. '¿¡Qué es esto!? ¡No tiene ningún sentido! ¡Ninguno! ¿¡De qué va todo esto!?'. Y a pesar de todas las disputas de esa tarde salvaje, a Brian le gustó la película, aunque creía que era algo confusa. No era confusa, ¡sólo es que no tenía el 80 o el 90 por ciento de los efectos especiales! ¿Quién podría entender Star Wars sin todos esos, ya sabes... 500 planos con efectos?"

"La confusión de Brian condujo a que George inventase la ahora famosísima entradilla, como la de las antiguas series, que subía por la pantalla. 'Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...'. Eso salió de aquella proyección del primer montaje."

Pero aquí no quedó la cosa. Brian de Palma, además de sugerir esta toma de contacto con el universo en el que se ambienta la película, corrigió y reescribió la versión escrita por George Lucas que terminó apareciendo al inicio de la primera película de la franquicia, que en España se estrenó con el título de 'La guerra de las galaxias'. Esto son amigos y lo demás son tonterías.

