'Alien' celebra su 40 aniversario con seis cortos inspirados en la película original

Cuatro décadas después del estreno de la película que cambió el cine de terror para siempre hemos disfrutado de todo tipo de productos basados en el xenomorfo diseñado por H.R. Giger. De secuelas oficiales, una más afortunadas que otras, a videojuegos, comics y muchos otros productos de merchandising. Los hemos visto batirse en guerras genocidas contra los Predator, y recientemente se ha anunciado una nueva serie en Hulu producida por Ridley Scott y se ha estrenado una webserie de animación inspirada en el fabuloso videojuego 'Alien: Isolation'.

Como Fox estaba manifiestamente insatisfecha con el giro que había dado la franquicia en 'Covenant' y 'Prometheus', decidió celebrar el 40 aniversario de su criatura de otro modo. Contactó con una plataforma llamada Tongal para que pusieran en marcha la búsqueda de cineastas dispuestos a rodar una serie de cortos inspirados primordialmente en la película inaugural de la serie. Recibieron 550 proyectos de las que prosperaron seis. Podrás verlos cada semana en la web de IGN a partir del 29 de marzo, y acabarán recopiladas en la web Alien Universe.

Estos son los seis argumentos previstos para los cortos:

'Alien: Alone', de Noah Miller: La última superviviente de una tripulación intenta sobrevivir en una nave que ya está en las últimas cuando descubre que no está sola en el vehículo. Posiblemente no está del todo a salvo, y la nave en la que está refugiada se desmorona lentamente.

'Alien: Containment', de Chris Reading: Cuatro personas están atrapadas en una nave de salvamento mientras intentan averiguar qué ha acabado con su tripulación y si alguno de ellos está infectado con la misteriosa plaga que ha arrasado con su misión.

'Alien: Harvest', de Benjamin Howdeshell: La tripulación de una nave intenta llegar a cualquier precio hasta una cápsula de salvamento con la ayuda de un rudimentario sensor de movimiento.

'Alien: Night Shift', de Aidan Breznick: Un "camionero espacial" que había desaparecido misteriosamente es atendido por un compañero en una colonia, creyendo que su amigo está borracho. Y no: quizás sus mareos y su estado de enajenación se deban a otra causa.

'Alien: Ore', de Spear Sisters: Una minera encuentra a un compañero muerto en circunstancias extrañas. Sus órdenes son escapar, pero... ¿debería enfrentarse a la extraña presencia que parece habitar en la mina?

'Alien: Specimen', de Kelsey Taylor: Un face hugger suelto siembra el caos en un invernadero espacial, donde una botánica intenta conservar unas muestras de tierra sospechosas.