Hoy en streaming, uno de los thrillers más salvajes y sensuales de los últimos años. Una película con Kristen Stewart que rompe cualquier barrera

La representación LGTBIQ+ en el cine ha dado pasos importantes durante los últimos años, pero todavía siguen siendo pocas las películas que apuestan por contar historias sáficas desde la acción, el deseo y la violencia, sin convertir la identidad de sus protagonistas en el único conflicto de la trama. Y precisamente ahí es donde 'Sangre en los labios' juega una baza distinta.

La segunda película de Rose Glass, tras la aclamada 'Saint Maud', mezcla thriller criminal, romance y cine negro para narrar la explosiva relación entre Lou (Kristen Stewart), la gerente de un gimnasio, y Jackie (Katy O'Brian), una culturista que llega a Las Vegas persiguiendo el sueño de triunfar. Lo que comienza como un apasionado romance acaba desembocando en una espiral de crímenes, secretos familiares y violencia que convierte a la película en una de las propuestas más personales y estimulantes del cine reciente.

Mucho más allá del romance

Después de conocerse, la atracción entre Lou y Jackie se convierte rápidamente en el motor de una historia donde el deseo y la ambición arrastran a ambas protagonistas hacia un peligroso mundo de violencia. Y Rose Glass utiliza esa relación para construir un thriller que nunca renuncia a su identidad queer, pero que tampoco depende exclusivamente de ella para funcionar. Es una historia de amor, sí, pero también una película de venganza, crimen y personajes moralmente ambiguos.

A medida que la trama avanza, 'Sangre en los labios' encuentra espacio para reflexionar sobre las relaciones de poder, la dependencia emocional y las distintas formas de masculinidad tóxica. El gran responsable de esa opresión es el padre de Lou, interpretado por un inquietante Ed Harris, cuya presencia convierte cada aparición en una amenaza constante y dota a la historia de una tensión casi permanente.

Además, aquí Kristen Stewart vuelve a demostrar por qué es una de las actrices más magnéticas de su generación. Rose Glass aprovecha al máximo su capacidad para transmitir emociones con apenas una mirada o un gesto, mientras que Katy O'Brian se revela como el gran descubrimiento de la película, componiendo una Jackie tan vulnerable como imponente físicamente. La química entre ambas sostiene todo el relato y convierte incluso sus momentos de silencio en algunos de los más intensos del metraje.

Pero más allá de sus protagonistas, la directora se apropia de códigos habituales del thriller estadounidense, el cine negro e incluso las road movies criminales para darles una personalidad propia. Hay ecos de 'Thelma y Louise' o del humor negro de los hermanos Coen, pero el resultado nunca se siente derivativo gracias a una puesta en escena estilizada y a una mirada que desafía constantemente las convenciones del género.

El resultado es una película tan macarra como romántica, tan violenta como liberadora. 'Sangre en los labios' no solo funciona como un sólido thriller, sino también como una reivindicación de un tipo de representación queer que pocas veces llega al gran público: apasionada, imperfecta, divertida y completamente libre.

La tenéis disponible en Filmin.

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