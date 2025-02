Marvel responde a las acusaciones y afirma que no usaron IA en los carteles de 'Los 4 Fantásticos'. Pero la polémica puede dañar la película

A veces no hace falta tener el ojo más entrenado del mundo para detectar errores en una imagen creada con uso de la inteligencia artificial, porque aún le queda mucho para engañarnos como pretende hacer. Una mano con seis dedos, un pie bastante más grande que otro, una cara difuminada que parece provenir de otra dimensión terrorífica... En general, un look que no se puede evitar que sea reconocible. Y era cuestión de tiempo que en la industria del cine dieran los primeros pasos para tratar de hacernos un truco de manos.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Los cuatro IAntásticos

El entusiasmo inicial de los fans por el tráiler del reboot de 'Los 4 fantásticos' se ha diluido parcialmente en redes sociales para dar paso a otro debate: el de si los cuatro pósters que Marvel ha lanzado estaban hechos con IA o no.

Las pruebas que se esgrimen, a priori, parecen claras: manos de cuatro dedos, banderas cogidas de maneras extrañas, dos caras iguales entre la multitud... Teniendo a Álex Ross aún trabajando, resulta extraño que Marvel recurra a estos diseños para tratar de imitar su estilo inconfundible, y además, meterse en estos jardines con los fans (queriendo o sin querer).

Sin embargo, un representante de Marvel, según informa Deadline, ha asegurado que no se ha utilizado IA en la creación de los carteles. Por su parte, ilustradores y expertos en la materia han afirmado desde Twitter o Bluesky que es imposible que no la hayan utilizado a la vista de los resultados.

Se afirma que o bien se ha utilizado Photoshop para tratar de ocultar los defectos de la IA (como podrían ser unos carteles ininteligibles, por ejemplo) o bien se ha tirado de las herramientas de IA de la propia Adobe. Pero no hace falta tener un ojo de águila para ver que algo ha pasado ahí.

No es la primera vez que Marvel tiene problemas con el aparente uso de la inteligencia artificial: los créditos de inicio de la serie 'Invasión Secreta' ya causaron polémica. En aquel momento, la compañía reconoció que estaban hechos así a propósito con una herramienta de IA ya que se trataba de crear debate y acentuar el tema principal sobre el que girarían los episodios (la imitación imperfecta del ser humano).

Los posters de la polémica

Para poder comprobarlo por vosotros mismos, os dejo los cuatro pósters junto con algunos de los detalles que los internautas han captado como IA.

Bandera agarrada de manera extraña:

Mano con cuatro dedos:

Personas repetidas (algo que, como varios han señalado, puede ser un simple error de Photoshop al rellenar el fondo):

Más personas repetidas:

Personas con una sola pierna:

Cuerda con dos enganches diferentes:

Habrá que ver cómo se desarrolla esta historia, porque no creo que a nadie de Disney le haga gracia que el lanzamiento de su gran esperanza para Marvel este año en taquilla se haya visto emborronado así después de una extensa campaña de márketing y sea algo menos que... fantástico.

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025