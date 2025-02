'Kraven The Hunter' termina su paso por taquilla, y su desastre es evidente. Solo hay 5 películas de superhéroes en la historia que hayan funcionado peor

Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. A estas alturas, y aunque no haya confirmación oficial, creo que no estoy metiendo la pata al afirmar que el Universo Spider-man que estaba montando Sony ha terminado de manera estrepitosa, al menos tal y como lo conocemos. Tras 'Morbius', 'Madame Web', 'Kraven The Hunter' y tres películas de 'Venom', la taquilla no ha dado sus frutos y el supuesto universo compartido de villanos que estaban montando, con el superhéroe como telón de fondo que nunca llegaba a aparecer, no ha funcionado. Al final, las películas basadas en cómics no eran un pozo de riqueza infinita.

Te cazaste, la cagaste

Y es que, con su lanzamiento en plataformas digitales, 'Kraven The Hunter' ha terminado definitivamente con su paso por los cines de todo el mundo, y ya tenemos datos: su recaudación total ha sido de 59 millones de dólares, que contrasta con los 110 millones de presupuesto -a los que hay que sumar el marketing-. Para haceros una idea, desastres como 'Madame Web' pasaron de los 100 millones en taquilla y 'The Marvels', que se consideró la debacle de Marvel, llegó a los 206.

Visto lo visto, tan solo hay cinco películas de superhéroes modernas (esto es, dejando a un lado los 'Capitán América' de los 70, por ejemplo) que hayan funcionado peor que esta: 'Punisher 2: Zona de guerra', 'Howard, un nuevo héroe', 'Los nuevos mutantes', 'El castigador' y 'Elektra', con la diferencia de que los presupuestos de estas eran muchísimo menores. No acabaron dando beneficios, pero por lo menos el topetazo no dolió tanto.

Por supuesto, esto no significa que Sony se rinda a la hora de contar historias de Marvel. No solo sigue preparando la tercera entrega de las aventuras de Miles Morales (sin fecha de estreno confirmada), que será un éxito asegurado, sino que también, según Deadline, pretende reiniciar su universo desde otro punto de vista, quizá tomando como punto de partida el 'Spider-noir' que se prepara para Amazon Prime Video. ¿Significa eso que no veremos películas rumoreadas como 'Los seis siniestros' o 'Agente Venom'? De momento, todo está en duda. Todo, excepto que así no pueden seguir.

