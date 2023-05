"James Gunn ha podido hacer todo lo que quiso con los personajes en Guardianes de la Galaxia 3". Kevin Feige

El inminente estreno de la esperadísima 'Guardianes de la Galaxia 3' supondrá el fin de la trilogía y además será la última colaboración de James Gunn con Marvel antes de asumir el control creativo de DC. Sin embargo, ahora está centrado en la campaña promocional de esta película, lo cual también le ha llevado a participar en una presentación online de la misma én la que Espinof tuvo la ocasión de participar.

La despedida de Gunn

Junto a Gunn también encontramos a Kevin Feige, el que gran mandamás de Marvel Studios, y buena parte del reparto de 'Guardianes de la Galaxia 3'. El cineasta arrancó recordando sus inicios en Marvel y apuntando que ya entonces tenía una idea más o menos clara de lo que quería contar con estos personajes:

Desde el principio sentí que estábamos haciendo algo diferente, una fantasía espacial diferente a lo que habíamos visto hasta entonces. Me sorprendió cuando mis mejores expectativas se hicieron realidad. Pero en lo referente a la historia, ya tenía una idea de lo que quería contar desde el principio.

Gunn también confesó que despedirse de Marvel es algo agridulce, ya que "adoro estos personajes, a todos ellos, aunque tengo un cariño especial a algunos, sobre todo a Rocket. Voy a volver a ver a todos los actores, son amigos míos, pero no a los personajes. No voy a volver a escribir para ello, al menos no en un futuro cercano, y eso me entristece".

Por su parte, Feige aprovechó para sacar pecho de lo satisfechos que están en el estudio con esta trilogía señalando lo siguiente al respecto:

'Guardianes de la Galaxia' fue la primera que se situó fuera del reino de Marvel. Es verdad que estaba vinculada por Thanos y las gemas del infinito, pero no estaban Los Vengadores y tampoco estábamos preparando la siguiente aventura de Tony Stark o la del Capitán América. Era nuestra forma de decir que no queremos hacer solo películas de superhéroes, también una gran película espacial. Y funcionó, en gran medida gracias a James Gunn. Las tres dirigidas por él representan algo especial y único dentro del MCU y estoy muy orgulloso de ellas.

Además, es evidente que el vínculo que Gunn ha forjado con los actores es algo especial, ya que contó con un apoyo unánime por su parte cuando Disney decidió despedirle. El estudio dio marcha atrás poco después y Chris Pratt, que da vida a Star-Lord, no tuvo problemas en señalar que estaría encantado en volver a trabajar con el director en cualquier momento:

Por supuesto que haría otras tres películas con James Gunn. Hacer películas es algo muy divertido, pero lo es aún más si las haces que gente a la que quieres. Ese es el viaje. El destino a veces apesta, porque puedes pasártelo en grande pero ves la película, y apesta. Con James tanto el viaje como el destino han sido gloriosos. No sé cómo lo hace.

En el caso de Pom Klementieff, la actriz prefirió alabar la decisión de Gunn de ofrecer un enfoque diferente del personaje de Mantis, ya que "es muy diferente al cómic, y creo que es muy interesante dar una versión diferente. En el cómic también era genial, muy poderosa, pero al final muy similar a otros personajes femeninos de Marvel en otras películas de superhéroes. Aquí es más cómica y torpe, diferente". Además, desveló que Gunn le comentó que "Mantis era, en ciertos aspectos, el pegamento que mantenía unido a los Guardianes", con el cineasta destacando que "su superpoder es la empatía".

Los nuevos fichajes

Una de las grandes novedades de la película es el fichaje de Chukwudi Iwuji para dar vida al temible Alto Evolucionador, el gran villano de la función. Aunque el actor y Gunn no terminaron de ponerse de acuerdo sobre cuándo quedó claro que iba a interpretarlo, pero el cineasta dejó caer que "el día que grabamos la escena del baile de 'El pacificador' te dije que estabas dentro”.

Otro detalle curioso de 'Guardianes de la Galaxia 3' es que Maria Bakalova, vista en la simpática secuela de 'Borat', es la encarga de prestar voz a Cosmo, el perro espacial de Marvel. Ella misma afirmó que estaba aún más entusiasmada cuando descubrió qué papel le había reservado Gunn y admitió que quiso meterse tanto en el papel que se relacionó con otros perros: "Intentaba hablar con ellos, ladrar con ellos".

La libertad para cerrar la trilogía

Alguien que no pudo estar presente fue Dave Bautista, por lo que Feige quiso aprovechar la ocasión para alabar su evolución como actor a lo largo de los años: "Drax no es solamente uno de los mejores personajes del MCU escritos por James Gunn, también creo que Dave Bautista se ha convertido en uno de los mejores actores con los que hemos trabajado". Además, el jefazo de Marvel también resaltó la libertad de la que gozó Gunn en esta película:

James Gunn pudo hacer todo lo que quiso con los personajes en esta película. En anteriores películas sí charlamos sobre qué personajes podían morir, pero en esta no. Siempre estuvo diseñada como un cierre de trilogía.

Por último, la música siempre ha jugado un papel fundamental en las películas de 'Guardianes de la Galaxia', pero Gunn admitió que "para esta película fue muy difícil", ya que podía elegir de muchas más épocas por lo que sucedió al final de la segunda entrega con Yondu. El cineasta comentó que "tenía una lista de cientos de canciones", pero que ni siquiera aquí pudo acomodar un tema en concreto que había querido usar desde la primera entrega:

'Cruel to be Kind' de Nick Lowe ha estado en todas las listas que he hecho para estas películas pero nunca eh encontrado un sitio donde encajarla

