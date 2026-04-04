En 4 días regresa una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años para contarnos su épico final

Todo lo que empieza se tiene que acabar, sea mejor o peor. Y ahora solamente quedan cuatro días para que llegue el inicio del fin para una de las series de ciencia ficción más importantes del siglo XXI, pues el próximo 8 de abril de 2026 es la fecha elegida para el estreno de la temporada 5 de 'The Boys' en Prime Video.

El último enfrentamiento entre Homelander y Billy Butcher

La temporada 5 nos contará cómo Homelander se ha convertido en un tirano que domina a sus anchas todo el planeta, pero existe una pequeña resistencia que ganará fuerza cuándo Billy Butcher reaparece con el objetivo de acabar con su némesis. Para ello pretende usar un virus con la capacidad de erradicar a todos los superhéroes.

Siendo justos, la famosa serie de Prime Video lleva varias temporadas dando un poco vueltas sobre lo mismo, por lo que ya tocaba resolver la historia central de una vez por todas. Es verdad que ya tenemos los cómics como gran referente, los cuales se publicaron entre 2006 y 2012, pero tampoco tenemos garantías de que Eric Kripke vaya a mantener ese desenlace al pie de la letra.

Obviamente, Antony Starr regresa como Homelander y Karl Urban vuelve a dar vida a Billy Butcher, pero es que hay muchos más regresos confirmados como los de Jack Quaid, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Chance Crawford, Tomer Capone, Laz Alonso o Karen Fukuhara. Y seguro que la historia de todos ellos tendrá algún tipo de cierre, quedando la duda de si resultará o no satisfactorio para los fans de 'The Boys'.

Además, la serie no se olvida de incorporar nuevos rostros como los de Daveed Diggs, el inolvidable Thomas Jefferson de 'Hamilton', o Jared Padalecki y Misha Collins, quienes completarán así una tremenda reunión de 'Sobrenatural' en 'The Boys' junto a los actores Jensen Ackles y Jeffrey Dean Morgan. Sin olvidarnos también de que Kripke fue el creador de dicha serie.

Eso sí, puede que la temporada 5 sea el final para 'The Boys' pero este universo sigue adelante. Con la duda en el aire de si tendremos o no una temporada 3 de 'Gen V', lo que sí está confirmado y ya rodado es 'Vought Rising', una suerte de precuela situado durante los años 50 del siglo XX en el que Ackles volverá a ser Soldier Boy y Aya Cash retomará el papel de Stormfront.

Ahora ya solamente nos queda esperar unos pocos días para poder ver los primeros dos episodios de la temporada 5 de 'The Boys', porque habrá que esperar más para ver el último episodio. Ése no estará disponible hasta el 20 de mayo de 2026, siendo entonces cuando nos despediremos para siempre de la serie.

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