Tras el final de 'The Boys', Antony Starr abandona Prime Video: su nueva y prometedora serie será para Netflix

La temporada 5 de 'The Boys' ya está a la vuelta de la esquina, lo que supondrá el final de la exitosa serie de superhéroes. Por ello, todos sus implicados ya empiezan a pasar página y ahora acaba de anunciarse que la próxima serie protagonizada por Antony Starr será para Netflix y no para Amazon Prime Video, plataforma en la que también hizo la deficiente película 'G20' el año pasado.

Todos los detalles sobre la nueva serie de Antony Starr

Starr dará vida en 'Breakers' a Brando, el misterioso líder de una comunidad de surferos en Australia con la que entran en contacto dos amigos de Estados Unidos que han llegado allí haciendo de mochileros. La serie corre a cargo de Pete Jackson ('Somewhere Boy').

El propio Starr ejercerá también como productor ejecutivo de 'Breakers', aunque la voz cantante en esa faceta queda en manos de Clerkenwell Films, una compañía también detrás de títulos como 'Mi reno de peluche' o 'The End Of The F***ing World'.

El rodaje de la serie ya ha comenzado en Australia Occidental y se espera que llegue a su final el próximo mes de junio, siendo la primera serie de Netflix hasta ahora que se graba allí. Eso se debe en buena medida al plan de incentivos fiscales establecido por el gobierno de la zona.

Por el momento se desconoce quién acompaña a Starr al frente del reparto, pero sí se sabe que de la dirección de los episodios se encargarán Mary Nighy ('Industry') y Ng Choon Ping ('Femme').

