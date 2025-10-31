Celebrando Halloween con el terror corporal más pringoso. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

A falta de cine de superhéroes, buenos son el anime y el terror. Con el declive de las adaptaciones comiqueras —que no de manganime—, las salas de cine siguen levantando cabeza gracias a dos aliados no tan inesperados que el pasado fin de semana obraron el milagro, elevando la recaudación por encima de los 4 millones de euros hasta alcanzar la cifra de 4 273 083 millones, cosechada a través de 566 955 espectadores.

Tras bombazos como el de 'Guardianes de la noche', la animación japonesa vuelve a hacer gala de su capacidad de congregación del fandom gracias a 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que ha cerrado su primer finde en taquilla con 0,64 millones de euros en el bolsillo con los que ha superado con cierta holgura a su inmediata perseguidora: una 'Black Phone 2' cuyo debut ha estado valorado en 0,6 millones de euros.

El Top 5 con lo más visto lo cerró un triple empate a 0,42 millones entre 'La cena', que cayó únicamente 3 000 euros en su segunda semana en cartel, la debutante 'Los domingos' y 'La casa de muñecas de Gabby', que ocupó el primer puesto en el ejercicio anterior.

Los estrenos del 31 de octubre de 2025

Tratándose de Halloween, no sorprende que uno de los estrenos destacados de la semana sea 'Together', el polémico ejercicio de body horror dirigido por Michael Shanks y protagonizado por la pareja real formada por Alison Brie y Dave Franco —curiosamente la única propuesta de terror de la semana—. Junto a él, Alberto Rodríguez, uno de los grandes nombres del thriller made in Spain vuelve a la carga con 'Los tigres', cuyo reparto encabezan dos estrellas de la talla de Antonio de la Torre y Bárbara Lennie.

Cambiando de tercio, Josh Boone, que nos derritió el corazón con 'Un verano en la playa', regresa con un nuevo drama romántico titulado 'A pesar de ti' con Allison Williams, Mckenna Grace, Scott Eastwood y Dave Franco —que hace doblete—, mientras que el debutante Dylan Southern hace piña con Benedict Cumberbatch en el lacrimógeno drama con tintes fantásticos 'Una cosa con alas'.

Las novedades principales las cierra la llegada de 'Las guerreras K-Pop' a nuestras salas de cine en su versión sing along tras arrasar en Netflix, el drama ambientado en los años 70 'The Mastermind', protagonizado por Josh O'Connor, y 'Recién nacidas', la nueva película de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Por ofertas para todo tipo de públicos, que no quede.

