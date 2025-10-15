"Es desgarradora". Christopher Nolan afirma que Dwayne Johnson hace la mejor actuación del año en 'The Smashing Machine'

Christopher Nolan sigue muy ocupado dando forma a 'La odisea', su esperadísimo nuevo trabajo, pero eso no impide que tenga tiempo para ver otras películas. Y hay una que acaba de estrenarse en cines que le ha encantado, hasta el punto de decir que tiene la mejor interpretación del año. El director se refiere a 'The Smashing Machine'.

"Es una interpretación increíble"

El autor de 'Dunkerque' ha visitado el podcast The Director's Cut, donde ha charlado con Benny Safdie, director de 'The Smashing Machine' que además tuvo un pequeño papel en 'Oppenheimer'. Los habrá que pongan en duda la veracidad de las palabras de Nolan por ello, pero lo cierto es que sus halagos se han centrado en la interpretación de Dwayne Johnson:

Es desgarradora. Creo que es una interpretación increíble. No creo que veamos una actuación mejor este año, ni en la mayoría de los demás.

Tras ser muy aplaudido en el Festival de Venecia, lo cierto es que Johnson se llevó una tremenda decepción cuando 'The Smashing Machine' pinchó en taquilla. Seguro que estas palabras de Nolan sirven para consolarle un poco más por lo sucedido.

Además, Nolan también quiso felicitar a Safdie por su trabajo: "Felicidades por la película. Es una obra realmente notable y radical que se comprenderá cada vez mejor con el tiempo. Estoy muy orgulloso de conocerte". Eso sí, no se olvidó de bromear con él sobre su principal motivación en el set de 'Oppenheimer':

Escuché un rumor de que cuando se suponía que te estabas aprendiendo tus diálogos en mi set, en realidad estabas buscando gente para tu película. No lo sabía en ese momento, pero parece que te fue genial.

Recordemos que Emily Blunt es el otro gran punto en común entre ambas películas. La duda que queda ahora es si Nolan se estará planteando contar con Johnson en alguna de sus próximas películas...

