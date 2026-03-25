'Dune 3' y 'Vengadores: Doomsday' obligan a retrasar 'Jumanji 3' hasta Navidad. Un movimiento inteligente que puede beneficiar a todas las películas

La nueva película 'Jumanji 3' retrasa su estreno y obliga a los fans a esperar un poco más para volver a adentrarse en su universo de aventuras. Sony Pictures ha decidido mover la fecha de lanzamiento al 25 de diciembre, alejándola de su estreno inicial previsto para el 11 del mismo mes y situándola en plena temporada navideña, un terreno que históricamente ha sido muy favorable para la saga.

Un movimiento estratégico

Teniendo a Dwayne Johnson y Kevin Hart de vuelta al frente de la historia, la película buscará repetir el éxito masivo de sus predecesoras, que convirtieron esta reinvención en una de las franquicias más rentables del cine comercial reciente. Y el cambio de fecha no es casual. El estreno de la película se coloca ahora después de dos pesos pesados como 'Dune: Parte 3' y 'Vengadores: Doomsday', que llegarán a los cines el 18 de diciembre en lo que tiene previsto ser uno de los grandes choques de taquilla del año.

Sin embargo, este cambio puede beneficiar al filme, porque la saga ya ha demostrado que la Navidad es su mejor aliada. Desde la película original de 'Jumanji' con Robin Williams, hasta las secuelas 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' y 'Jumanji: Siguiente nivel', todas han aprovechado estas fechas para arrasar en taquilla con cifras millonarias.

El reparto vuelve a reunir a nombres clave como Jack Black y Karen Gillan, junto a secundarios que repiten en la franquicia. A ellos se suman nuevos fichajes que ampliarán el universo de esta aventura dentro del juego.

Detrás de las cámaras estará Jake Kasdan, que regresa como director y coguionista, manteniendo la misma fórmula que convirtió las anteriores entregas en éxitos globales y asegurando una línea continuista para este esperado regreso.

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