Estrenos (14 de octubre): series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

No sé vosotros, pero yo ya he tenido que ir encendiendo la chimenea. Y es que en estas latitudes ya es hora de sofá, un fueguecito y una buena sesión con nuestra plataforma favorita en el televisor. Como cada miércoles es hora de repasar los estrenos y ahí van las 50 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+.

Avatar: Los siete refugios (Avatar: Seven Havens)

Creada por Byran Fonietzko y Michael Dante DiMartino, desarrollo por Sehaj Sethi

Los fans de la Avatar buena estamos de enhorabuena porque tenemos nueva serie ambientada en este universo. En esta ocasión saltamos dos siglos desde el final de 'La leyenda de Korra' para llevarnos a la historia de una joven huérfana que descubre que es la nueva Avatar... algo que sería celebrado de no ser porque esta otrora respetada figura ahora es perseguida, temida y odiada.

Estreno el sábado en SkyShowtime (13 episodios, semanal)

Crystal Lake

Creada por Brad Caleb Kane | Reparto: Linda Cardellini, William Catlett, Devin Kessler, etc.

Seguramente ya el título os ha dado una pista de en qué lindes andamos ya que, efectivamente, se trata de una precuela de 'Viernes 13'. Linda Cardellini interpreta a Pamela Voorhees, quien se ve incapaz de superar el duelo por su hijo, fallecido trágicamente. La serie arranca cuando dos extraños aparecen en su puerta para indagar en el pasado.

Estreno el viernes en HBO Max (8 episodios)

VisionQuest

Creada por Terry Matalas | Reparto: Paul Bettany, James Spader, etc.

Nueva serie de Marvel y en esta ocasión se cierra (al menos, eso dicen) la trilogía iniciada por 'Bruja escarlata y Visión'. En lo que el ex Vengador se ve intentando reconciliar su mera existencia en su propio mundo digital, un mercenario letal aparece para capturarle, lo que le llevará a una huida junto a un joven Tommy, que podría ser el hijo que Wanda creó.

Estreno el miércoles en Disney+ (8 episodios, semanal)

Todos los estrenos

Netflix

Blindado (sábado)

Cada día nace un listo (viernes)

Criminales orgainzados: El tesopro de Karun (viernes)

La diplomática (jueves)

El discípulo. Una fábula de Wu-Tang (viernes)

Doctor Sueño (jueves)

Dragon Ball Super: Beerus (domingo)

Dulces sueños (jueves)

En el interior (jueves)

Fantasmas T4 (viernes)

LEGO Friends. Heartlake. El musical (viernes)

Hollywood Arts (jueves)

Lo dejamos acá (viernes)

Love is Blind T11 (miércoles)

Norm Macdonald: Una vida nada normal (viernes)

Pororo. El pequeño pingüino T9 (miércoles)

Solterísima también (viernes)

Sumukhi Suresh: Hoemonal (viernes)

La tormenta perfecta (jueves)

Prime Video

El amor de tu vida (miércoles)

Friends, Sex and Games (viernes)

Haciendo amigos (viernes)

Masterplan (viernes)

Helluva Boss (miércoles)

Disney+

Dragon Ball Super: Beerus (miércoles)

Katseye: Wild Hearts (viernes)

Los Rooney (viernes)

VisionQuest (miércoles)

Movistar Plus

200 vidas. Paco Rabal (viernes)

La bala (miércoles)

Death Valley: El valle de la muerte (miércoles)

Incontrolable (viernes)

Infierno en el paraíso (domingo)

La influencia de Quincy Jones (sábado)

Ludwig T2 (jueves)

Telegram: El gran disruptor (jueves)

Vigil: conspiración en el Ártico (miércoles)

Filmin [11]

Todas el viernes salvo indicado lo contrario

Àma Gloria

Las chicas están bien

Los ilusos 13+13

Manara

Omaha

La reconquista

Sentimental

Sidonie en Japón (jueves)

Titina

Todas las canciones hablan de mí

La virgen de agosto

SkyShowtime

Avatar: Los siete refugios (sábado)

The Five Star Weekend (viernes)

Otros

Crystal Lake (viernes en HBO Max)

Tenzing (viernes en Apple TV)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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