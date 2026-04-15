Estrenos (15 de abril). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV

Con el fresquillo, por lo menos por donde vivo, alcanzamos el ecuador del mes de abril y, como cada semana, toca ver los estrenos del streaming. Ojo porque, entre unas cosas y otras, tenemos nada menos que 43 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+.

Balls Up (Con un par)

Comedia que sigue a dos ejecutivos de márketing que presentan toda una campaña de preservativos para la Copa del Mundo. Después de una celebración que se va de las manos, deberán huir de hinchas, criminales y agentes de la ley para intentar llegar a su casa sanos y salvos.

Estreno el miércoles en Prime Video

Margo tiene problemas de dinero

Dramedia familiar que sigue a una aspirante a escritora que ha abandonado sus estudios universitarios y se ve obligada a salir adelante con un bebé recién nacido y una pila interminable de facturas.

Estreno el miércoles en Apple TV

Todos los estrenos

Netflix

180 (viernes)

Alguien tiene que saber (miércoles)

Bronca T2 (jueves)

Cayetana (miércoles)

Compañeras de cuarto (viernes)

Diente de león (jueves)

Full Swing T4 (viernes)

Hacemos lo que podemos (sábado)

Una historia de Gorilas (viernes)

LEGO Friends Siguiente capítulo (viernes)

La ley de Lidia Poët T3 (miércoles)

Machos alfa T5 (viernes)

Million dollar Secret T2 (miércoles)

Perfil falso T3 (miércoles)

Ronaldinho (jueves)

Sanar, cocinar, amar (miércoles)

Superthings Kazoom Power (miércoles)

Tatsuki. Un profe de 10 (viernes)

La tostadora (miércoles)

Prime Video

Balls Up (Con un par) (miércoles)

Punto Nemo T2 (viernes)

HBO Max

Movistar Plus+

Kim Novak’s Vertigo (jueves)

Laberinto en llamas (viernes)

La otra víctima (miércoles)

Filmin

Todas el viernes salvo indicado lo contrario

Ariel

Big Boys

Chuck Chuck Baby

Detrás de la pared

Diablo

Duelo en el desfiladero (domingo)

Franz Kafka

Irvine Welsh: De la escoria al éxtasis

Kafka: El último verano

La música del azar

Rebroken

Sons, de padres e hijos

Otros

Margo tiene problemas de dinero (miércoles en Apple TV)

Rental Family (miércoles en Disney+)

Lo más de lo más en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más