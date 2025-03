Estrenos (5 de marzo). 55 series, películas y documentales en Netflix, Max, Disney+, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+ y SkyShowtime

Miércoles de ceniza, pero no somos nada cenizos respecto a lo que nos espera en el mundo del streaming. En lo que nos recuperamos de los Oscars y vemos dónde podemos encontrar las vencedoras de la noche, buena opción es ponerse a ver algunas de las 53 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Max, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime y Disney+.

Cuando nadie nos ve

Enrique Urbizu firma la que es una de las apuestas más potentes de la ficción nacional en streaming de este año. Un thriller rural con Maribel Verdú que nos lleva a dos casos entrelazados en una localidad cercana a una base militar estadounidense.

Estreno el viernes en Max

Daredevil: Born Again

Ya os puedo decir que "we are so back" con la nueva serie de Daredevil. Matt Murdock deberá enfrentarse a sus propios demonios mientras presencia el ascenso al poder político de su némesis, Wilson Fisk.

Estreno el miércoles en Disney+

El Gatopardo

Nueva adaptación del clásico italiano que nos lleva a la historia de don Fabrizio y su decisión imposible cuando orquestar el matrimonio que podría garantizar la continuidad de su casa noble amenaza con romper el corazón de su hija predilecta. Todo esto en lo que Italia se va unificando y la aristocracia ve mermando su poder e influencia.

Estreno el miércoles en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Barbie y Teresa: receta para una amistad (jueves)

Caos. Los crímenes de Manson (viernes)

Delicia (viernes)

Formula 1. La emoción de un Grand Prix T7 (viernes)

El Gatopardo (miércoles)

Larissa. La otra cara de Anitta (jueves)

Medusa (miércoles)

Plantkon. La película (viernes)

Si la vida te da mandarinas... (viernes)

Solo una mirada (miércoles)

Tonterías de amor (viernes)

Max

Cuando nadie nos ve (viernes)

Me he hecho viral (jueves)

Disney+

Another You (viernes)

Bref (miércoles)

Daredevil: Born Again (miércoles)

Misión a la isla de Sentinel (viernes)

Prime Video

Here (Aquí) (miércoles)

Imagínatelo (jueves)

Paradis City (viernes)

Movistar Plus+

Una madre de Tokio (jueves)

Las novias del sur (sábado)

Romper el círculo (viernes)

Shere Hite y el orgamos femenino (sábado)

Simple como Sylvain (sábado)

Los vigilantes (miércoles)

Filmin

Aliento (jueves)

El baño del Diablo (viernes)

Campeones: Oliver y Benji (viernes)

El colibrí (viernes)

Dos hermanas (jueves)

En los 90 (viernes)

Escenas en el mar (jueves)

Getting Any? (jueves)

Glory to the filmmaker! (jueves)

Hierro 3 (jueves)

Historia de abril (jueves)

Kids Return (jueves)

Lecturas diabólicas (miércoles)

Lengua extranjera (viernes)

La leyenda del pianista ciego (viernes)

Luz del 86 (viernes)

Música (viernes)

Not a Pretty Picture (viernes)

Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido (viernes)

Primavera, verano, otoño, invierno y primavera (jueves)

El refugio (viernes)

La sabana y la montaña (miércoles)

Time (jueves)

Todo sobre Lily (jueves)

Un traductor (viernes)

As tres outras vidas de María Santiso (viernes)

El viajante (viernes)

SkyShowtime

El pasajero (viernes)

Rob Peace (miércoles)

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, estas son nuestras series favoritas estrenadas este pasado 2024 en Netflix, Prime Video, Disney+ y Max.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025