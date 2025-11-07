Un fin de semana entre depredadores y Emma Stone. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Toca decir adiós a octubre y empezar a pensar en la verdadera recta final del curso cinematográfico, y lo hacemos echando un vistazo a unos resultados de taquilla que el pasado fin de semana volvieron a estar bajo mínimos, dejando una recaudación total de 3,9 millones de euros a través de poco más de medio millón de espectadores que coronaron a 'Black Phone 2' como la vencedora de Halloween 2025.

La cinta de terror dirigida por Scott Derrickson levantó cabeza en su segundo finde, con una ligera caída de los 0,6 a los 0,51 millones de euros, suficiente como para sacar un pico a sus perseguidoras, que cerraron un top 5 ajustadísimo con un fuerte sabor a cine español, comenzando por la sorprendente 'Los domingos', que creció hasta los 0,42 millones de euros en su segunda semana en cartel, ascendiendo su total hasta los 1,4 millones.

Tras ella, 'La cena' aguanta el tipo con 0,35 millones de euros que se suman a un total de 2 millones y que relega a la cuarta posición al reestreno de 'Regreso al futuro' por su 40 aniversario, valorado en 0,33 millones. El quinteto quedó cerrado con el estreno de 'Los tigres', la nueva película de Alberto Rodríguez con Antonio de la Torre que aterrizó con 0,32 millones en nuestras salas de cine.

Los estrenos del 7 de noviembre de 2025

Esta semana tenemos un par de candidatas perfectas para intentar resucitar mínimamente el pobre box office patrio, comenzando por 'Predator: Badlands', la nueva aventura del Yautja, que llega después de la notable 'Predator: La presa', capitaneada nuevamente por Dan Trachtenberg y protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Koloamatangi. Una dosis de acción y aventura con cierta esencia de la vieja escuela.

El segundo gran estreno de la semana es el de 'Bugonia', la nueva colaboración entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone, a quien podríamos calificar como su actriz fetiche, tras 'La favorita', 'Pobres criaturas' y 'Kinds of Kindness'. En esta ocasión, el griego vuelve a aliarse con Jesse Plemons en un grotesco cóctel de thriller y comedia negra que adapta con bastante mala leche la cinta coreana 'Save the Green Planet'.

El cine español llega por partida triple con el drama romántico 'Siempre es invierno', dirigido por David Trueba y protagonizado por David Verdager y Amaia Salamanca; el thriller psicológico de Jacob Santana 'Reversión', que protagonizan Jaime Lorente y Belén Rueda; y el ejercicio de suspense con tintes de rama 'Subsuelo', en el que Fernando Franco adapta la novela de Marcelo Luján junto a Julia Martínez y Diego Garisa.

Además, la cartelera recibe 'Sueños de trenes', la película sobre la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX que tiene un reparto espectacular capitaneado por Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy y Kerry Condon; y el western 'Rust', que tendrá su estreno después de que Alec Baldwin acabase con la vida de la directora de Halyna Hutchins en un terrible accidente en el set de rodaje.

