La película que acaba de estrenarse en streaming y ya es número 1 en más de 100 países: un thriller con Matthew McConaughey que corta la respiración

Parece que en Apple TV+ han pisado un poco el acelerador a la hora de estrenar películas originales, pues en menos de un mes la plataforma ha lanzado tres largometrajes. El último en llegar ha sido 'Laberinto en llamas', un vibrante thriller protagonizado por Matthew McConaughey que nada más estrenarse ya había alcanzado el número 1 en 102 países.

'Laberinto en llamas' es una película basada en hechos reales recogidos por un libro de Lizzie Johnson publicado en 2021. Su historia gira alrededor de un conductor de autobús que tiene que guiar el vehículo que lleva con varios niños a bordo a través de un terrible incendio que tuvo lugar en 2018 y se convirtió en el más mortal de toda la historia de California.

Está gustando bastante

Uno de los grandes atractivos de la película es que se trata del nuevo largometraje de Paul Greengrass, máximo responsable de títulos como 'United 93', 'El ultimátum de Bourne' o 'Capitán Phillips'. Además, aquí también escribe el guion junto a Brad Ingelsby, creador de la aclamada miniserie 'Mare of Easttown' y autor del libreto de 'Una noche para sobrevivir', uno de los mejores thrillers de acción de Liam Neeson.

America Ferrera, Yul Vazquez y Ashlie Atkinson completan el reparto principal de una película que también ha conseguido un apoyo bastante amplío de la crítica: tiene un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic consigue una nota media de 65 sobre 100.

Por cierto, una curiosidad sobre la película es que en ella podemos ver tanto a Levi McConaughey, hijo en la vida real del protagonista de 'True Detective', como a Kay McCabe McConaughey, madre del actor que tiene ya 93 años en la vida real.

