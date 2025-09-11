El primer gran estreno de Netflix en 2026 será esta película con Ben Affleck y Matt Damon. Un reencuentro en el que han influido los Beatles

Ben Affleck y Matt Damon volverán a compartir pantalla en 'El botín', el nuevo thriller policiaco de Joe Carnahan que se estrenará en Netflix el 16 de enero de 2026. Basada en hechos reales, la película sigue a un grupo de policías de Miami que, durante un allanamiento, encuentran millones de dólares en efectivo y deben decidir hasta dónde llega su lealtad.

Un dúo inseparable

El regreso de Affleck y Damon marca la primera colaboración entre Netflix y Artists Equity, la productora fundada por los dos amigos y ganadores del Oscar. Y no es casual. Los actores llevan tres películas juntos en apenas cuatro años -'El último duelo', 'Air' y, ahora, 'El botín'-, y según contó Damon a GQ, esa decisión tiene que ver con la música de los Beatles.

Después de ver 'Get Back', el documental de Peter Jackson sobre la banda, Damon confesó que el epílogo le hizo llorar: “Termina con un título final que dice que la banda nunca volvió a trabajar con todos los miembros juntos. Tenía lágrimas en los ojos e inmediatamente pensé en Ben”.

El actor llamó a su amigo y le propuso hacer tantas películas juntos como fuera posible.

“¿A quién le importa si saturamos el mercado con películas en las que ambos participamos? Estamos locos si no aprovechamos que ambos seguimos aquí y podemos hacer esto”

La idea se convirtió en un motor creativo que explica su reciente intensidad colaborativa. Y Affleck, por su parte, también elogió a su compañero y amigo.

“Cada vez que actúo con Matt es una experiencia humilde porque aprendo a apreciar aún más lo bueno que es como actor. Es tan discreto, tan real y tan honesto… Es un verdadero maestro del realismo y es algo que admiro profundamente de él. Una de muchas cosas”.

El dúo, que lleva más de 25 años de amistad y colaboraciones —desde 'El indomable Will Hunting' hasta su etapa como productores—, parece más decidido que nunca a seguir trabajando juntos. Como dijo Damon, ahora no piensan en la estrategia de mercado ni en lo que les conviene más, sino en hacer películas que disfrutan y que les recuerdan por qué siguen adorando este trabajo.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025