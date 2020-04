'Soul': lo nuevo de Pixar también retrasa su estreno frente al cierre de cines por el coronavirus

Ayer, acompañando a la primera imagen oficial de 'Dune', en la que podíamos echar un primer vistazo a Thimotée Chalamet como Paul Atreides, os contábamos que el largometraje de Denis Villeneuve era uno de los pocos que mantenían su fecha de estreno original en pleno aluvión de retrasos a causa del coronavirus, siendo otro de los grandes títulos que permanecían inalterables 'Soul', lo nuevo de Pixar.

Pero, como decía mi abuela, la alegría dura poco en casa del pobre, ya Disney acaba de anunciar que, con los cines cerrados, la aventura animada de su estudio más prestigioso retrasará finalmente su lanzamiento del 19 de junio al 20 de noviembre de este mismo año. El atracón de taquillazos que nos espera en la campaña prenavideña empieza a dar vértigo.

El retraso de 'Soul', dirigida por Pete Docter y Kemp Powers, se une así a la reestructuración masiva del calendario de la Casa del Ratón que ha afectado a títulos como 'Mulan', 'Viuda negra' y 'The Eternals'. Además, se ha informado de que 'Raya and the Last Dragon', también ha desplazado su llegada a cines del 25 de noviembre al 12 de marzo de 2021.

Ayer mismo, durante su última comparecencia, el presidente francés Emmanuel Macron estimó que la reapertura de cines y la celebración de festivales en el país galo se pospondrá hasta, aproximadamente, mediados de julio. Teniendo en cuenta esto, y extrapolándolo fuera de sus fronteras, podemos hacernos una idea de cómo quedará este curso cinematográfico 2020.