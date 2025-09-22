Hoy en TV, uno de los grandes éxitos del cine bélico que fue venerado por Quentin Tarantino

El cine bélico es un género que en los últimos años se ha consolidado como espectáculo con tintes prestigiosos, pero durante un tiempo tuvo su propia ola de explotación con películas más marrulleras. Algunas se han convertido en algunas de las más influyentes para cineastas con ganas de ser irreverentes, siendo ‘Doce del patíbulo’ el ejemplo más claro.

Guerreros sin gloria

Básicamente cualquiera que quiera hacer una cinta bélica más chunga, o incluso una de acción con equipos formados por gente incorrecta, acaba pasando por referenciar este clásico de Robert Aldrich. Con un repartazo de aúpa, la película se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22 horas (también en streaming a través de Movistar+).

La Segunda Guerra Mundial está alcanzando sus mayores picos de intensidad, y el ejército americano toma una decisión un poco desesperada pero necesaria: confiar en el comandante Reisman para que lidere lo que muchos consideran una misión suicida. Con cuestionables métodos de disciplina, liderará un escuadrón que asaltará una fortaleza nazi.

Su carácter de gran película de estudio no disimula un fuerte carisma de serie B que se volvería influyente en mucha explotación de los setenta, además de cineastas tan distintos pero conectados con el cine irreverente como Quentin Tarantino o James Gunn. Películas como ‘Malditos bastardos’ beben muchísimo de lo que Aldrich desarrolla aquí.

Por supuesto ayuda un impresionante reparto de hombres que pueden activar actitud chunga a placer, como Lee Marvin, Charles Bronson, Ernest Borgnine e incluso el habitualmente sensible John Cassavettes. Todos están bien orientados hacia lo que requiere ‘Doce del patíbulo’ para ser un espectáculo salvaje.

No sólo fue un éxito comercial por derecho propio, siendo una de las películas más taquilleras de su tiempo (y posteriormente un clásico de reposiciones en televisión y en videoclubs). También adquirió aplauso y aclamación por su técnica, ganando incluso el premio Oscar en una de las categorías de sonido. Una arrolladora experiencia que sigue entreteniendo al máximo.

