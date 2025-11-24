Tom Cruise lanzó una franquicia que luego fue reemplazada por una serie de televisión. Hoy en TV, una exquisita película de acción donde se salió de su zona de confort

Nada debería estar por encima de Tom Cruise. Al menos, él se encarga de no permitirlo, aunque tenga complicidad con determinados socios que, al final, operan siguiendo una dirección marcada por él. El caso es que una serie de televisión está consiguiendo la popularidad que él no terminó de conseguir con ‘Jack Reacher’, una de sus películas de acción más infravaloradas.

Un hombre sin límites

Cruise se mete en el universo escrito originalmente por Lee Child para salirse de su zona de confort de héroe inquebrantable contra los elementos. Un thriller violento con un antihéroe bien marcado donde es acompañado de Rosamund Pike y Werner Herzog, además de estar dirigido por Christopher McQuarrie, que se puede ver hoy en televisión a través de La Sexta a partir de las 22:45 (también se puede encontrar en streaming a través de HBO Max, Netflix y SkyShowtime).

Un hombre se sube a una azotea de Pittsburgh, armado con una arma de francotirador de largo alcance, y mata sin piedad a cinco personas. Posteriormente es encontrado inconsciente. Mientras se espera a que se reanime para condenarle a una sentencia de muerte, a la ciudad llega el único hombre capaz de descubrir la verdad que le exonere. Un antiguo policía militar de métodos poco ortodoxos que va a formar una alianza complicada con el equipo legal del presunto culpable.

Cruise se sale completo del molde físico que se describe e incluso se requiere para ser el Reacher de los libros. Aun así, sabe emplear ese aire siempre inquietante e incluso intimidante que han tenido sus vehículos como estrella para hacer más complicada el aura que transmite el personaje cuanto entra en acción, no dejándonos la sensación de que va a estar todo controlado en sus manos como cabría esperar de una película tipo suyo.

La clave está en que Cruise deja parte del volante en control de McQuarrie, al que da la oportunidad de oro tras hacer dos guiones sólidos tanto en ‘Valkiria’ como en la cuarta ‘Mision imposible’. Aquí el cineasta encuentra la manera de hacer un thriller crudo y menos eufórico, con aroma setentero, mientras escribe para favorecer las fortalezas de su estrella.

Ese buen entendimiento mutuo, ausente en una secuela no realizada por este cineasta, es lo que hace notable esta ‘Jack Reacher’ y establece las claves que han hecho sensacionales las secuelas de ‘Misión imposible’. En ese sentido, es una película importante además de recomendable, existiendo como este aparte tanto de la serie de televisión posterior como de los libros.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia