Las 12 mejores películas cómicas de Amazon Prime Video

Hace años, la comedia era parte primordial de quiénes éramos audiovisualmente. No pasaba una semana sin un estreno por todo lo alto con el que partirse de risa y cineastas de todo tipo y pelaje pudieron probar suerte provocando carcajadas en el público. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el género ha pasado a convertirse en una especie de asunto prohibido para los grandes estudios, que saben perfectamente que ya no recauda el mismo dinero que antaño.

Por eso, y por suerte, ha encontrado un segundo hogar en el streaming. ¿Echáis de menos reír hasta llorar? Pues atentos, porque vamos a contaros las mejores películas cómicas que podéis encontrar en Amazon Prime Video. ¡Ah! Hablaremos solo de los originales de Amazon o de exclusivas, para no recomendar películas que puedan ir desapareciendo. Por eso no veréis aquí maravillas como 'Annie Hall' o 'Amanece que no es poco', sino cintas contemporáneas del streamer que merecen la pena. Avisados quedáis.

Bottoms

Dirección: Emma Seligman Reparto: Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Marshawn Lynch, Havana Rose Liu, Kaia Gerber

Una de las películas más sorprendentes de los últimos años, con dos protagonistas tan patéticas como desesperadas por ligar que montan un club de la lucha femenino pretendiendo conquistar de rebote, a alguna muchacha. Comedia absurda, loca, divertidísima e imposible creada para un público con un sentido del humor muy especial. Vamos, que puede que no sea para ti, pero, personalmente, me pareció una hora y media salvaje que captura perfectamente el zeitgeist cultural de esta década.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

Beau tiene miedo

Dirección: Ari Aster Reparto: Joaquin Phoenix, Patti LuPone, Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires

Sé que muchos estaréis pensando que 'Beau tiene miedo' no es una comedia per se. Y es verdad. Pero al mismo tiempo, lo es. También toca el drama, el terror, la aventura, la fantasía e incluso la animación. Una rara avis en la que nunca podrás adivinar qué es lo siguiente que va a pasar. Tristemente, A24 se la pegó en taquilla (algo de lo que ya eran conscientes al estrenar una cinta tan rara) y ahora es el momento de que descubras lo que te perdiste en pantalla grande. Spoiler: te vas a arrepentir de haberlo hecho.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

Ricky Stanicky

Dirección: Peter Farrelly Reparto: Zac Efron, John Cena, Andrew Santino, Jermaine Fowler, William H. Macy, Anja Savcic, Lex Scott Davis

¿Echas de menos las comedias gamberras de los 90 al estilo 'Algo pasa con Mary'? Pues Peter Farrelly, después de ganar el Óscar en 2019 con 'Green Book', ha decidido zambullirse de nuevo en el género en el que se siente más cómodo: el humor escatológico. John Cena demuestra, una vez más, que es el carisma personificado en una película con chistes de penes continuos y un inicio hilarante que, al menos, merece la pena por ver al Zac Efron más juguetón.

Ver en Prime Video

American Fiction

Dirección: Cord Jefferson Reparto: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, Erika Alexander, Issa Rae, Sterling K. Brown

No es normal que, de un tiempo a esta parte, nominen comedias a los Óscar, pero, de alguna manera, 'American Fiction' lo consiguió. Merece la pena recuperarla más allá de la carrera de premios: es una parodia sobre la situación de los afroamericanos en la cultura pop estadounidense que, además, aprovecha para hacer un par de virguerías metalingüísticas interesantísimas. Para disfrutarla, hay que verla sin tener en cuenta que esta es una película que podría haber ganado el Óscar y quitarse los prejuicios de encima. Puede que no te rías a carcajadas, pero si entras en su juego acabarás aplaudiendo su atrevimiento.

Crítica en Espinof por Pedro Gallego

Feliz mini bat-Navidad

Dirección: Mike Roth Reparto: Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell, and David Hornsby

Es el vigilante de Gotham, siempre serio, siempre circunspecto, siempre mirando a la maldad creada en su propia ciudad. Y precisamente esa oscuridad, que nos ha dado grandes películas como 'El caballero oscuro', es algo divertidísimo de subvertir. 'Feliz mini bat-Navidad' juega con unos diseños adorables y un par de escenas fabulosas para contarnos una historia de padres, hijos y villanos de los cómics de DC que aparecen por doquier. Un aperitivo maravilloso para hacer boca antes de lo que James Gunn vaya a traernos y un pequeño nuevo clásico navideño. Dos en uno.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

Guns Akimbo

Dirección: Jason Lei Howden Reparto: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Ned Dennehy, Natasha Liu Bordizzo, Grant Bowler, Edwin Wright

Este es uno de esos conceptos que pueden funcionar por todo lo alto o hundirse en la mediocridad. Para mi gusto, es lo primero: 'Guns Akimbo' presenta a Daniel Radcliffe con sus dos manos clavadas a sendas pistolas. No sabe por qué, no conoce el motivo, pero es así. Y encima, están retransmitiéndolo en directo en un reality para Internet. Una sátira de la sociedad de consumo actual muy acertada con un Radcliffe dispuesto a no quedarse jamás encasillado en 'Harry Potter'. Le ha costado, pero vaya que si lo ha conseguido.

Crítica en Espinof por Víctor López

Borat 2

Dirección: Jason Woliner Reparto: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Dani Popescu

Cuando Sacha Baron Cohen trajo de vuelta a Borat para reírse de Donald Trump (y de Mike Pence), no esperaba que entre medias se encontraría con el Covid, que pasó junto a dos negacionistas de QAnon, ni que Rudy Giuliani le diera una de las escenas documentales más increíbles que jamás se han podido ver en una pantalla. Había dudas sobre si el retorno de Borat después de su fabulosa primera película iba a ser tan incisivo, pero a la vista está: la fama como actor no ha cambiado a Baron Cohen en absoluto. Por suerte.

Crítica en Espinof por Kiko Vega

Air

Dirección: Ben Affleck Reparto: Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina

De un tiempo a esta parte, se han puesto de moda los biopics sobre productos: cómo se hicieron Tetris, Blackberry y hasta los Cheetos Picantes. Y puede que el mejor ejemplo de este subgénero sea 'Air', sobre las zapatillas Air Jordan de Nike, que funciona peor cuando trata de ser un biopic al uso y acierta del todo en sus momentos más cómicos. Una visión interesante e inteligente de la industria que nos trae de vuelta al mejor Ben Affleck y no desdeña en absoluto el sentido del humor constante. Así da gusto.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

El mapa de las pequeñas cosas perfectas

Dirección: Ian Samuels Reparto: Kyle Allen, Kathryn Newton, Josh Hamilton, Al Madrigal, Cleo Fraser

Una especie de versión teen y romántica de 'Palm Springs', en la que dos adolescentes descubren que están metidos en un bucle temporal y van marcando, juntos, los instantes perfectos que van ocurriendo a lo largo de ese día continuo. Es pequeñita, no te va a cambiar la vida, pero también es encantadora, con detalles de humor más que acertados y perfecta para ver con mantita y chocolate caliente en una tarde de domingo otoñal. No es tan fácil de conseguir como parece.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

Voy a pasármelo bien

Dirección: David Serrano Reparto: Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández, Renata Hermida Richards, Dani Rovira

Os voy a confesar una cosa: no daba un duro por la película musical de los Hombres G. Tenía un interés subterráneo, vaya. Y, sin embargo, en cuanto empieza, llega una ventisca de buen rollo divertidísima, musical, repleta de personajes encantadores y que nunca te hará quitar la sonrisa. Puede que no acabes llorando a carcajadas pero es una comedia que cumple exactamente con todo lo que intenta, ofrece números musicales a la altura y consigue que incluso los que no somos fans del grupo acabemos canturreando al final.

Critica en Espinof por Jorge Loser

Descuida, yo te cuido

Dirección: J Blakeson Reparto: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Chris Messina, Dianne Wiest

Quizá la conozcas más por su título original, 'I care a lot'. Esta comedia, más negra que la misma noche, es uno de los mayores descubrimientos del catálogo de Prime Video. Por haceros una idea del tono de la cinta, su protagonista es una abogada experta en desplumar a los ancianos que ella misma coloca en residencias. Hasta que, claro, le acaba por salir mal. Si eres de los que no necesitan que un personaje principal les caiga bien y puedes disfrutar de un humor seco y complejo, no lo dudes: esta es tu película.

Ver en Prime Video

Historias lamentables

Dirección: Javier Fesser Reparto: Pol López, Chani Martín, Laura Gómez-Lacueva, Matías Janick, Alberto Castrillo-Ferrer

Tras el éxito de 'Campeones', Javier Fesser volvió al humor loco de 'El milagro de P. Tinto' y 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' con cuatro segmentos que traían su faceta más gamberra de nuevo (y por suerte). Tristemente no pudo estrenarse en cines por la pandemia y, sin mucho bombo, cayó directamente en el catálogo de Prime Video. Aún podéis recuperar una de las comedias más incisivas, locas y personales que se han hecho en nuestro país en los últimos años. Merece, y mucho, la pena.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

