Una de las mejores películas de fantasía de la historia, uno de los mayores éxitos de todos los tiempos y más. 11 estrenos imprescindibles de cine en casa de noviembre de 2025

El mes de noviembre está marcado por la celebración del Black Friday para los amantes del cine en formato físico, ya que es el mes en el que se hacen las mejores ofertas. También es un mes en el que las distribuidoras hacen un esfuerzo adicional con sus lanzamientos, por lo que este mes volvemos a tener 11 estrenos imprescindibles de cine en casa que encontraréis a continuación, entre los cuales no está 'Weapons' porque ya hice un análisis individual de su steelbook.

'Agárralo como puedas' en UHD

La mítica saga cómica regresó 31 años después de la última película liderada por Leslie Nielsen con una propuesta de lo más divertida y con un inspirado Liam Neeson. Con una buen dosis de extras -esos 16 minutos de escenas eliminas o extendidas y la selección de tomas falsas destacan por encima del resto-, es una adición perfecta a tu colección para cuando necesites echarte unas risas. Os costará 26,99 euros -el precio baja hasta los 21,99 euros si os sirve con solamente el blu-ray-.

'Alguien voló sobre el nido del cuco', steelbook

La aclamada película de Milos Forman es una de las pocas que ha ganado los 5 Óscar principales y ahora puede ser vuestra en 4K con una cuidada edición en caja metálica. Además de la imprescindible mejora en imagen y sonido -cosa que damos por descontada con los UHDs pero luego no siempre sucede-, también se incluye un par de extras nuevos con declaraciones retrospectivas de varios de sus protagonistas y del productor Michael Douglas. Se echa de menos a Jack Nicholson y a la ya fallecida Louise Fletcher, pero es un añadido muy recomendable. Por 29,99 euros podéis incorporarla a vuestra colección.

Colección José Luis Garci, volumen 2

Divisa nos sorprendió hace algo más de un año lanzando el primer volumen de esta colección en blu-ray -con la excepción de la serie 'Historias del otro lado' y de varios cortometrajes suyos, incluidos en dvd- recopilando toda la filmografía de José Luis Garci. Ahora es el turno de la segunda, que abarca sus trabajos desde 1994 hasta 2019.

Con una elegante presentación en digipack y el extracto del libro 'Una vida de repuesto' correspondiente a esa etapa de la carrera de Garci, es una adición sencillamente imprescindible para los amanes del cine de su director. La tenéis ahora mismo a un precio de 171,07 euros

Colección 'Pesadilla en Elm Street' en UHD

Los amantes de una de las mejores sagas de terror de todos los tiempos al fin pueden disfrutar de ella en calidad 4K. Es cierto que el mes anterior salió un pack para coleccionistas más vistoso, pero se agotó en tiempo récord y ahora se pieden auténticas barbaridades por él. Warner nos ofrece ahora una versión más compacta que os costará 99,99 euros.

'Devuelvémela' en blu-ray

Una de las grandes sensaciones del cine de terror de 2025 nos llegó de la mano de la unión entre a24 y los directores de la estupenda 'Háblame'. Una mezcla entre miedo y desesperanza que va cogiendo fuerza poco a poco hasta su gran estallido final. Todo ello marcado por una voz propia en lugar de querer ser un pastiche de éxitos ajenos.

Es cierto que los contenidos adicionales no son muchos en número, pero hay por ahí un muy interesante audiocomentario a cargo de Danny & Michael Philippou repleto de información y detalles sobre la película. Sólo con eso ya habría sido suficiente -y compensa que la escena elimina incluida sea un tanto insustancial-. Os costará 21,95 euros.

'Eduardo Manostijeras', steelbook

Una auténtica maravilla que es al mismo tiempo la mejor película de Tim Burton y una de las mayores joyas de la historia del cine de fantasía. Es cierto que no hay extras nuevos -sí que se mantienen los incluidos en su momento en el blu-ray-, pero la calidad de imagen en 4K y sonido mejora de forma clara y además viene presentada en una preciosa edición en caja metálica. Por 32,99 euros será vuestra.

'Frontera(s)' en blu-ray

Una de las cimas del cine extremo de terror francés que hubo a principios de este siglo. Atrevida a impactante, no se un título para todos los gustos, pero en A Contracorriente Films han tirado la casa por la ventana con una edición completísima -ha hecho falta un segundo disco para incluir todos los extras, y no es uno de esos casos de hacerlo para aparentar y meter luego ahí cualquier cosa- en la que la única pega es no haberla incluido también en 4K, pues recientemente sí que se ha puesto a la venta en UHD en otros países. Os costará 21,95 euros

'Los diez mandamientos', steelbook

Ya en su momento se lanzó una edición en caja metálica solamente con la película en blu-ray, pero ahora llega en 4K con una sorpresa inesperada: en nuestro país no se incluye la la introducción a cargo de Cecil B. DeMille, la obertura y el intermedio. Una decisión un tanto incomprensible cuando por ejemplo en otras versiones en UHD sí que aparecen. Imagino que habrá a quien poco le importa y que hubiese dado siempre hacia delante esas partes, pero es una mutilación incomprensible. Por 32,99 euros podéis haceros con ella.

'Nadie 2', steelbook

La primera entrega es probablemente la mejor heredera de la saga 'John Wick' que hemos visto hasta ahora y su secuela perfectamente podría haber sido un más de lo mismo. Y no voy a negar que algo de eso tiene, pero el hecho de ambientarla durante unas vacaciones familiares de su protagonista hace que tenga una energía especial y que su visionado se pase volando.

Sobre el steelbook me gustaría destacar la sorpresa de que su diseño tenga una clara continuidad con la edición equivalente de la primera entrega puesta a la venta hace apenas unos meses. Seguro que no soy el único al que le cuesta entender los cambios extraños que se producen a veces en este aspecto, pero aquí el trabajo de Universal es intachable.

Bueno, intachable salvo por su molesta tradición de no incluir subtítulos en castellano para sus lanzamientos en formato físico desde hace tiempo. Ahí además es una lástima que no se incluya un audiocomentario como sí se hizo en la primera entrega, pero bueno, hay cositas. Por 34,95 euros será vuestra.

'Ponte en mi lugar de nuevo' en blu-ray

Una secuela en la que muchos no tenían demasiada confianza y acabó siendo un pasatiempo de lo más disfrutable. Sí es una pena que no se haya aprovechado la ocasión para lanzar la primera entrega en alta definición en nuestro país, pero 'Ponte en mi lugar de nuevo' puede ser vuestra en blu-ray por 21,99 euros. Entre los extras ojo a los más de 10 minutos de escenas eliminadas que se incluyen.

'Sonrisas y lágrimas' en UHD

Un auténtico fenómeno del cine musical que llegó a ser la película más taquillera de la historia durante unos pocos años, siendo además increíblemente rentable -costó 8 millones de dólares y sus ingresos mundiales se dispararon hasta los 287-. Ahora debuta en 4K con una edición que incluye tres postales y mantiene el segundo disco de extras con el contenido adicional 'El sonido de la ciudad: Julie Andrews vuelve a Salzburgo'.

Es verdad que en su momento hubo una edición limitada en blu-ray con más extras, tanto físicos como en vídeo, pero a cambio hay una mejora tremenda en el apartado audiovisual para poder disfrutar de ella como nunca antes habíamos podido hacer en casa. Os costará 34,99 euros

Menciones especiales: colección 'Superdetective en Hollywood' y steelbooks de 'Casino' y 'Pulp Fiction'

Todos los meses hay títulos que no son novedades en sí mismas pero a las que merece la pena prestar un momento de atención. Por ejemplo, en noviembre al fin vuelven a estar disponibles los blu-rays de 'Pasión de los fuertes' (14,99 euros) y 'Veredicto final' (14,99 euros) que llevaban años descatalogados, pero también los siguientes títulos:

Las tres primeras entregas de la saga liderada por Eddie Murphy ya se habían editado en 4K de forma individual, pero ahora las tenéis recopiladas a un precio más ajustado, pues básicamente es como hacer un tres por el precio de dos, así que he creído conveniente destacarlo: 49,99 euros

El año pasado ya se puso a la venta una edición para coleccionista con una atractiva presentación, pero seguro que más de uno estaba esperando como agua de mayo el steelbook de 'Pulp Fiction' y aquí lo tiene. Eso sí, sin ningún extra, pues en los discos no se ha hecho cambio alguno. Será vuestro por 32,99 euros

Aquí ha sucedido algo curioso, y es que esta excelente película de Martin Scorsese ya tuvo una edición en caja metálica que lleva muchísimo tiempo descatalogada. Lo suyo habría sido relanzarla, pero en Universal han optado por apostar por un diseño diferente -personalmente creo que el anterior era más atractivo-, seguramente para diferenciarla al máximo con motivo del 30 aniversario de su estreno. Eso sí, los discos son idénticos a los que se comercializaron entonces, por lo que ahí no hay nada que reseñar. Os costará 29,99 euros

