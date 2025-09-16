314 millones de visualizaciones. 'Las guerreras K-Pop' sigue haciendo historia en Netflix y consigue un récord que parecía imposible

En Netflix deben llevar varias semanas dando saltos de alegría por el enorme e inesperado éxito que han conseguido con 'Las guerreras K-Pop', la gran película del verano. Hace ya varias semanas que destronó a 'Alerta Roja' para convertirse en la película más vista de la historia de Netflix, pero es que en su 13ª semana en la plataforma ha vuelto a subir al número 1 en el Top 10 semanal.

En concreto, 'Las guerreras K-Pop' sumó 22,6 millones de visualizaciones más durante la semana del 8 al 14 de septiembre, alcanzando así un total de 314,2 millones. Una cifra impresionante que además la convierte en el primer título de la historia de Netflix en superar la barrera de los 300 millones.

Aplastando al resto

Hasta ahora, la temporada 1 de 'El juego del calamar' era la que se había quedado más cerca de conseguirlo, pero lo cierto es que el bombazo coreano se tuvo que conformar con "sólo" 265,2 millones de visualizaciones. Luego venía la temporada 1 de 'Miércoles' con 252,1 millones y en tercera posición estaba 'Alerta Roja' con 230,9 millones.

De hecho, esos tres títulos eran los únicos que se habían ido por encima de los 200 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en Netflix, lo cual aclara aún más la tremenda dimensión del éxito de 'Las guerreras K-Pop'.

Y además sus datos todavía van a crecer más antes de que acabe el periodo de 91 días, ya que esos 314,2 millones los ha conseguido durante sus primeros 87 días. Es cierto que tampoco va a sumar ya una gran cantidad extra de visualizaciones, pero sí que se lo va a poner aún más difícil al siguiente gran éxito de Netflix que aspire a conseguir una proeza así.

Además, 'Las guerreras K-Pop' va a aguantar todavía varias semanas más en el Top, por lo que no me sorprendería que Netflix haga cambios en su forma de contar visualizaciones y amplíe el periodo a cubrir. Cualquier cosa para que la sensación de éxito sea lo mayor posible.

