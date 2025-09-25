325 millones de visualizaciones en Netflix. El nuevo récord histórico de la plataforma que tardará muchos años en ser superado

La semana pasada os comentábamos que por primera vez en la historia se había superado una barrera histórica en Netflix, ya que 'Las guerreras K-Pop' se había convertido en el primer título en superar los 300 millones de visualizaciones en Netflix. Pues bien, la arrolladora película cómica acabar de marcar un nuevo récord que tardarán años en superarse, y eso si tan siquiera llega a suceder.

Como muchos recordaréis, Netflix lleva tiempo midiendo los datos de audiencia durante los primeros 91 días disponibles de sus películas y series a la hora de elaborar sus tops históricos. Durante años, la temporada 1 de 'El juego del calamar' parecía insuperable con sus 265,2 millones de visualizaciones, pero 'Las guerreras K-Pop' ha destrozado con creces esa marca.

Irrepetible

En concreto, 'Las guerreras K-Pop' ha dejado el nuevo récord histórico de Netflix en 325,1 millones de visualizaciones en 91 días, una cifra a priori prácticamente insuperable. A eso hay que sumarle que el largometraje animado sigue sumando visionados a buen ritmo, pues durante la semana del 15 al 21 de septiembre sumó 21,2 millones de visualizaciones.

Es evidente que la métrica de los 91 días se va a quedar muy corta para un fenómeno sin precedentes como el de 'Las guerreras K-Pop', pues parece bastante claro que a superar los 400 millones y tampoco es descabellado pensar que podría llegar hasta los 500. Simplemente va a necesitar algo más de tiempo, porque su éxito es tan sostenido que aún no se concibe el día en el que desaparezca del Top 10 semanal de Netflix.

Ahora es una cuestión de tiempo que Sony y Netflix lleguen a un acuerdo para que se haga 'Las guerreras K-Pop 2'. Mientras esperamos, nos queda el consuelo de que la plataforma pronto estrenará 'Debut: A KPop Demon Hunters Story', un cortometraje situado en este universo.

Imagen: Pexels

