Clint Eastwood triunfa en Netflix con un western que se estrenó hace 52 años y demuestra que hace falta más cine clásico en la plataforma

Algo bastante evidente en el catálogo de Netflix es que no hay mucho espacio para cine clásico. Claro que se pueden encontrar algunos títulos, pero la plataforma apuesta de forma decidida por producciones más actuales. Por eso me he llevado una enorme sorpresa al ver que 'Infierno de cobardes', el mítico western de Clint Eastwood, se ha colado en el Top 10 semanal de las películas habladas en inglés más vistas en Netflix.

Top 10 en 17 países

Algunos recordaréis que hace unos días ya os llamé la atención sobre el hecho de que la primera película del oeste dirigida por Eastwood había llegado por sorpresa a Netflix. Pues bien, la propia plataforma ha desvelado ahora que 'Infierno de cobardes' consiguió 4,1 millones de horas reproducidas durante la pasada semana, lo cual se traduce em 2,3 millones de visualizaciones estimadas -recordemos que ahí la plataforma se niega a dar datos reales y concretos y simplemente divide el número de horas reproducidas entre la duración del título en cuestión a la hora de dar ese dato-.

Todo ello fruto de haber alcanzado el Top 10 en 17 países, entre los que están Argentina, Chile, Jamaica o Uruguay. Se trata de algo sostenido y no que simplemente haya dado la campanada en un único mercado.

Este hecho no deja de ser una curiosidad en sí misma, pero abre la puerta a la posibilidad de que Netflix pruebe a incluir más producciones de cine clásico en su catálogo. Eso sí, me da que la primera consecuencia de eso será que pruebe fuerte con otras películas de Eastwood para ver si ha pesado más eso que cualquier otra cosa. En el caso de España quizá opten por promocionar un poco que en su catálogo también encontraréis títulos como 'Fuga de Alcatraz', 'Sin perdón', 'Mystic River' o 'Mula'.

Por mi parte, me sorprendería que Netflix España no haga lo posible para que 'Jurado Nº 2' acabe llegando a su catálogo, pues cada vez es más usual ver allí producciones recientes de Warner por tiempo limitado.

Dicho esto, espero que también ayude un poco a que el cine clásico deje de ser una rareza en Netflix, porque si realmente quieren llegar a todo tipo de público, aunque en algunos casos sea simplemente a cuentagotas, también deberían tener en cuenta a los amantes del séptimo arte que conectan más con lo que se hacía antes que ahora. Su dinero vale lo mismo que el de los demás.

